Скандал с "Интером": в полиции отреагировали на избиение журналиста возле дома Левочкина

10 мая в Козине под Киевом возле дома нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина представители "Национального корпуса" устроили пикет в связи со скандальным концертом, который вышел на "Интере" 9 мая.

Во время столкновений между активистами и правоохранителями пострадал журналист издания Gazeta.ua Назар Мазилюк – мужчине разбили голову в районе затылка.

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Как пишет "Левый берег", представителю СМИ досталось от правоохранителей. Отмечается, что ему голову дубинкой разбил нацгвардеец.

Журналисту разбил голову нагвардеец во время столкновений, возникших под домом Левочкина

Произошло это, когда члены "Национального корпуса" попытались прорваться в имение через оцепление правоохранителей. Так, активисты говорили с полицейскими в начале улицы. Я подошел, чтобы это снять. И в один момент все начали толкать. Полицейские без разбора начали бить всех дубинками. Меня ударил один из силовиков дубинкой в голову,

– рассказал в комментарии своему ресурсу Мазилюк.

Мазилюк утверждает, что силовики били всех, не разбираясь

По его словам, первую помощь ему оказали на месте коллеги, и он собирается писать заявление в полицию.

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Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович, пока правоохранители выясняют, было ли у журналиста редакционное задание, передает УНИАН.

"Митингующие пытались попасть на территорию дома. Им правоохранители помешали. В результате того, что журналисты пытались попасть между митингующими и правоохранителями, один журналист получил телесные повреждения. Сейчас мы берем у него соответствующие объяснения, и будем потом давать соответствующую квалификацию этим событиям", – подчеркнул он.

Правоохранители сейчас выясняют, что делал в Козине Мазилюк

В то же время Жукович отметил, что во время акции полиция никого не задерживала.

"Мы сейчас смотрим, получали ли правоохранители какие-то повреждения", – добавил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Напомним, недавно в сети распространили фрагмент концерта ко Дню Победы, который должен был выйти на "Интере" 9 мая. Недовольство, в частности, вызвали слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".



Уже утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и требуют лишить канал лицензии.



Правда, скандальный концерт все же прошел в эфире вещателя. Следовательно, националисты решили 10 мая устроить пикет у здания одного из совладельцев "Интера" "оппоблоковца" Сергея Левчкина.