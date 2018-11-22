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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Скандал с KFC в Доме профсоюзов: Маси Найем впервые прокомментировал нападение на себя

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      Уже второй день активисты требуют закрытия нового ресторана сети фаст-фудов KFC. Главный конкурент McDonald's открыли как раз в день годовщины Евромайдана в доме профсоюзов.

      "Я считаю позорным открытие этого заведения в Доме профсоюзов, где погибли люди, причем погибли в пожаре. А теперь в этом фаст-фуде продают жареную курятину. Это оскорбляет чувства не только участников революции Достоинства, но и всех сознательных граждан украинцев", – прокомментировал журналист Дмитрий Гнап.

      Читайте также: KFC в Доме профсоюзов: из-за чего возник скандал и чем он закончится

      На входе в ресторан активисты останавливают посетителей, чтобы рассказать о тех событиях. Представители компании сети быстрого питания не видят причин для возмущения.

      21 ноября открытие ресторана завершилось дракой. Разгневанные протестующие расписали стены ресторана, полиция начала задерживать активистов. Во время столкновений пострадал правозащитник Маси Найем.

      "На самом деле, это воспрепятствование и вмешательство в работу защитника. Заявление я написал вчера, и уже вчера получил справку в больнице. Все нормально, после больницы дали что-то капать, в принципе печет, но нормально", – прокомментировал правозащитник Массе Найем.

      масі найєм
      Маси Найем

      Задержанных уже отпустили.

      "Хочу подчеркнуть, полиция не допустит совершение хулиганских или каких-либо противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопрос о функционировании заведения общественного питания в Доме профсоюзов следует в правовом поле", – заявил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

      профспілок
      KFC в Доме профсоюзов

      Офис сети известного фаст-фуда, который занимается утверждением открытия новых ресторанов, расположен в Москве. Именно такой адрес подразделения – Старопетровский проезд – был указан на украинском сайте сети ресторанов KFC. Поэтому, чтобы стать партнером компании и получить право на открытие брендового заведения – украинские предприниматели должны обращаться в Москву.

      Московский адрес с сайта уже убрали. 22 ноября активисты своего добились, ресторан закрылся, но лишь до 23 ноября, поэтому протесты продолжатся.

      Что известно про события в Доме профсоюзов во время Евромайдана?В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб. По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывших высокопоставленных чиновников СБУ.

       

       

      СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины журналисты протесты Полиция Евромайдан Бизнес Новости Киева Скандал с KFC в Доме профсоюзов в Киеве
      Источник: 24 канал
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