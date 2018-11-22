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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Скандал с KFC в Доме профсоюзов: ресторан поблагодарил полицию за задержание активистов

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      Скандал с KFC в Доме профсоюзов: ресторан отреагировал на задержание протестующих
      Скандал с KFC в Доме профсоюзов: ресторан отреагировал на задержание протестующих / The-village.com.ua

      В ресторане KFC, который со скандалом открылся в помещении Дома профсоюзов в Киеве, поблагодарили полицию "за обеспечение правопорядка" в день открытия заведения, 21 ноября. В этот день полиция избила и задержала 6 активистов, которые протестовали против открытия ресторана.

      Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице "KFC – Киев, ул. Крещатик, 18".

      "А вы уже поблагодарили полицию за обеспечение правопорядка в день праздничного открытия? Спасибо!", – сказано в сообщении.

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      Это сообщение возмутило активистов, которые 21 ноября протестовали против открытия KFC в Доме профсоюзов и были задержаны правоохранителями. Так, свое недовольство в Facebook опубликовал лидер организации С14 Сергей Мазур.

      "Заходим и пишем теплые слова. КФС, где достоинство?", – написал активист.

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      KFC Київ скандал Будинок профспілок протести С14 сЕРГІЙ мАЗУР
      Сообщение Сергея Мазура

      Инициативу лидера С14 поддержали другие Facebook-пользователи.

      Осторожно! В сообщениях присутствует ненормативная лексика!

      KFC Київ скандал Будинок профспілок соцмережі

      Пользователи соцсетей критикуют KFC

      Напомним, в ночь на 22 ноября в Киеве активисты С14 устроили протесты у Дома профсоюзов в связи с открытием в здании ресторана KFC: открытие такого заведения в здании, где во время Евромайдна погибли люди, протестующие считают неуместным. В частности, активисты организации раскрасили витрины заведения надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?".

      Правоохранители избили и задержали 6 активистов С14. Среди пострадавших оказался и адвокат Маси Найем, брат нардепа Мустафы Найема. Правоохранители применили к юристу газовый баллончик.

      Через определенное время члены С14 сообщили, что полиция отпустила задержанных участников инцидента. Эту информацию подтвердили и в полиции.

      Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана?В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб.

      По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева протесты Скандал с KFC в Доме профсоюзов в Киеве Скандал Полиция столкновения
      Источник: 24 канал
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