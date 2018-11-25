Скандал с KFC в Доме профсоюзов в Киеве: праворадикалы объявили о закрытии фастфуда

В Киеве в Доме профсоюзов закрыли ресторан быстрого питания сети KFC. В Федерации профсоюзов Украины признали, что развлекательные заведения в здании, которое стало символом Революции Достоинства, открывать нецелесообразно.

Об этом сообщил координатор праворадикальной организации С14 Сергей Мазур.

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КФС уже закрыто, но виновный арендодатель не наказан,

– написал Мазур на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что представители С14, а также Совет ветеранов АТО встретились с руководством Федерации профсоюзов Украины. Во время встречи участники пришли к согласию в нецелесообразности открытия развлекательных заведений в Доме профсоюзов.

Сергей Мазур о закрытии KFC в Доме профсоюзов

Кроме этого, Мазур отметил, что человек, который предоставил аренду KFC, должен понести наказание.

"История не закрыта до полного выполнения обещаний и предоставления гарантий, что нам больше не придется проводить акции под неуместными заведениями", – добавил координатор С14.

Напомним, 22 ноября в Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это событие разозлило украинцев, поэтому они устроили в столице акцию протеста. В частности, активисты раскрасили витрины заведения.

Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана?

В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвинили в поджоге дома правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб.



По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, руководителя центра спецопераций "Альфа" Олега Присяжного и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.

СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ