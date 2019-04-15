Скандал с кинотеатром "Киев": КГГА определилась с новым арендатором

После всех перипетий у кинотеатра "Киев" всё же появится новый арендатор. Победителем конкурса на право аренды помещения, который состоялся 15 апреля, стала компания "Синема-Центр".

Там предложили платить за аренду здания 2 миллиона 119 тысяч гривен на месяц. Владелицей компании является Любовь Лисовская.

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Конкурс транслировали онлайн на YouTube-канале Киевской городской государственной администрации.

Помещение кинотеатра "Киев" отдали "Синема-Центру": видео

За право арендовать помещение кинотеатра "Киев" (последний снимал его еще с 1999 года) также боролись общественная организация "Молодость", "Мультиплекс-Холдинг", "Планета Кино" и "Таурус-Альянс".

В чем суть скандала с кинотеатром "Киев"? 4 января истек срок действия договора аренды кинотеатра "Киев" с городской госадминистрацией. В октябре 2018 года Культурный центр обратился к КГГА относительно его продолжения, но никакого ответа не получал, пока о судьбе кинотеатра начали говорить в СМИ.



Впоследствии в КГГА дали объяснение, мол, хотят провести конкурс среди потенциальных арендаторов, поскольку культурный центр по старому договору якобы мало платит – 47 тысяч гривен в месяц. "Победу на конкурсе получит тот, кто сможет гарантировать большую арендную плату. Стартовая цена: 700 тысяч гривен за месяц", – сказал директор департамента коммунальной собственности Киева Андрей Гудзь.



8 апреля Киевский городской совет на своем сайте опубликовал решение о проведении нового конкурса через электронную торговую систему ProZorro.



Организаторы фестиваля "Молодость" и Одесского международного кинофестиваля, "Госкино", "Украинская киноакадемия" поддержали коллектив кинотеатра "Киев" и выступили против решения департамента.

Смотрите видео о скандале с арендой здания кинотеатра "Киев":