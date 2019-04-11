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      Скандал с кинотеатром "Киев": конкурс на поиски арендатора приостановлен

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      Объявлены новые условия конкурса на аренду кинотеатра "Киев"
      Объявлены новые условия конкурса на аренду кинотеатра "Киев" / Фото из открытых источников

      Киевский городской совет приостановил проведение конкурса, который должен был определить нового арендатора кинотеатра "Киев" и быть открытым для общественности.

      Заявки от потенциальных арендаторов начнут принимать после того, как будет принято окончательное решение. Об этом сообщила газета "Хрещатик".

      Читайте также: Космическая сумма: сколько денег хотят в КГГА за аренду здания кинотеатра "Киев"

      8 апреля Киевский городской совет на своем сайте обнародовал решение о проведении нового конкурса через электронную торговую систему ProZorro.

      Предыдущий конкурс должен был состояться 15 апреля по инициативе заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Слончака.

      Однако организаторы фестиваля "Молодость" и Одесского международного кинофестиваля, "Госкино", "Украинская киноакадемия" поддержали коллектив кинотеатра "Киев" и выступили против решения департамента и Слончака. По их словам, то, что они предлагали – это были фактически пустые обещания о сохранении кинотеатра как артхаусного.

      В чем суть скандала с кинотеатром "Киев"? 4 января истек срок действия договора аренды кинотеатра "Киев" с городской госадминистрацией. В октябре 2018 года Культурный центр обратился к КГГА относительно его продолжения, но никакого ответа не получал, пока о судьбе кинотеатра начали говорить в СМИ.

      Впоследствии в КГГА дали объяснение, мол, хотят провести конкурс среди потенциальных арендаторов, поскольку культурный центр по старому договору якобы мало платит – 47 тысяч гривен в месяц. "Победу на конкурсе получит тот, кто сможет гарантировать большую арендную плату. Стартовая цена: 700 тысяч гривен за месяц", – сказал директор департамента коммунальной собственности Киева Андрей Гудзь.

      Если общество не выиграет конкурс, судьба запланированных событий останется неизвестной. Поэтому дистрибьюторы и организаторы фестивалей уже выразили свое волнение по этому поводу.

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      Теги: Новости Украины Новости культуры Новости недвижимости Украины Аренда недвижимости Новости недвижимости ProZorro Новости Киева
      Источник: 24 канал
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