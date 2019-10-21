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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Скандал с "Кварталом", Гонтаревой и хором Веревки: договаривался нардеп из "Слуги народа"

      98 Читати новину українською
      О выступлении в "Квартале" с хором Веревки договаривался нардеп из "Слуги народа"
      О выступлении в "Квартале" с хором Веревки договаривался нардеп из "Слуги народа" / Скрин из видео

      С хором Веревки, который попал в скандал из-за участия в пародии "Квартала 95" на песню "Горіла сосна", контактировал нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков.

      Именно он предложил хору выступить, об этом сообщает гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец, пишет "Радио Свобода".

      Важно: "95 квартал" прокомментировали скандальный номер о поджоге дома Гонтаревой

      "От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то такое украинское, шутливое". Показали этот текст", – сказал он.

      По словам Коринца, он уже тогда прокомментировал, что история с домом – "неприятная ситуация". Однако его заверили, что это "интернет и все стебутся".

      Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стебемся над всеми уже не один год,
      – процитировал слова представителей "квартала" гендиректор хора.

      Коринец также рассказал, что "сейчас началась травля и угрозы жизни".

      "Конечно, там, в этом выступлении, ничего антигосударственного не было. Однако некорректная ситуация с Валерией Алексеевной произошла. Действительно, я, вероятно, должен извиниться перед ней. Там стебали господина Игоря Коломойского и ее", – добавил он.

      Коринец отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.

      Реакции на скандальное выступление

      • Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский.
      • Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер. Подозрения Гонтаревой Коломойский отрицает.
      • Самой первой отреагировала бывшая вице-спикер Рады и действующий парламентарий от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она отметила, что хор теряет репутацию, наработанную годами.
      • Прокомментировал скандальный номер и министр культуры Владимир Бородянский. Он попросил прощения у Валерии Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".
      • Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.
      • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что радоваться и смеяться над горем не считает нормальной реакцией.
      • Лидер партии "Голос" и народный депутат Святослав Вакарчук прокомментировал коротко: "История с Кварталом и хором – дно. Точка."

      "Квартал" выполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Горила хата: скандал с "95 кварталом" Валерия Гонтарева Игорь Коломойский
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