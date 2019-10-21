Скандал с "Кварталом", Гонтаревой и хором Веревки: договаривался нардеп из "Слуги народа"

С хором Веревки, который попал в скандал из-за участия в пародии "Квартала 95" на песню "Горіла сосна", контактировал нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков.

Именно он предложил хору выступить, об этом сообщает гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец, пишет "Радио Свобода".

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"От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то такое украинское, шутливое". Показали этот текст", – сказал он.

По словам Коринца, он уже тогда прокомментировал, что история с домом – "неприятная ситуация". Однако его заверили, что это "интернет и все стебутся".

Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стебемся над всеми уже не один год,

– процитировал слова представителей "квартала" гендиректор хора.

Коринец также рассказал, что "сейчас началась травля и угрозы жизни".

"Конечно, там, в этом выступлении, ничего антигосударственного не было. Однако некорректная ситуация с Валерией Алексеевной произошла. Действительно, я, вероятно, должен извиниться перед ней. Там стебали господина Игоря Коломойского и ее", – добавил он.

Коринец отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.

Реакции на скандальное выступление

Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский.

подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский. Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер. Подозрения Гонтаревой Коломойский отрицает.

номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер. Подозрения Гонтаревой Коломойский отрицает. Самой первой отреагировала бывшая вице-спикер Рады и действующий парламентарий от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко . Она отметила, что хор теряет репутацию, наработанную годами.

. Она отметила, что хор теряет репутацию, наработанную годами. Прокомментировал скандальный номер и министр культуры Владимир Бородянский . Он попросил прощения у Валерии Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".

. Он попросил прощения у Валерии Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки". Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.

считает, что такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что радоваться и смеяться над горем не считает нормальной реакцией.

отметил, что радоваться и смеяться над горем не считает нормальной реакцией. Лидер партии "Голос" и народный депутат Святослав Вакарчук прокомментировал коротко: "История с Кварталом и хором – дно. Точка."

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