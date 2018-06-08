Скандал с отелем "Казацкий": нардеп сообщил о масштабных убытках для Украины

Невыполнение Министерством обороны Украины и госпредприятием отель "Казацкий" решения Стокгольмского арбитража за 30 сентября 2011 года может стать камнем преткновения в переговорах о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Такое решение Стокгольмского арбитража было утверждено судами Украины с целью выполнения закона Украины о международных судах. Об этом OBOZREVATEL сообщил внефракционный народный депутат Михаил Головко.

"Я не исключаю, что ситуация с отелем "Казацкий", может стать камнем преткновения. Торговые отношения в зоне свободной торговли между Израилем и Украиной являются очень выгодными. Потому что наша продукция может попадать на их рынки. Израиль имеет большую покупательную способность. Например, нам невыгодна зона свободной торговли с Китаем, потому что их товары наши рынки засыплют. А вот с Израилем этот шаг – правильный", – отметил Головко.

По его словам, ситуация с отелем "Казацкий" вредит репутации Украины на международной арене.

"К сожалению, сегодня руководство страны имеет плохой имидж", – подытожил нардеп.

Отметим, что Михаил Головко является одним из авторов обращения к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с призывом сменить орган управления гостиницей – вместо Министерства обороны на Министерство экономического развития и торговли.

Как сообщалось, 17-19 июня в Тель-Авиве состоится заседание специальной торговой комиссии по вопросам зоны свободной торговли, инвестклимата и углубления торговых отношений между Украиной и Израилем, где, вероятно, будет поднят вопрос о невыполнении Украиной своих обязательств перед израильскими инвесторами вокруг ситуации с отелем "Казацкий".

Стокгольмский арбитраж обязал еще в 2011 году Министерство обороны Украины и госпредприятие "Отель Казацкий" выполнить условия договора с израильским инвестором . Однако ведомство не спешит выполнять это решение.

И по непонятным причинам блокирует передачу госпредприятия профильному министерству – министерству экономики и торговли.