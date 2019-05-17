Скандал с переименованием проспекта в честь сталинского маршала Жукова: что об этом известно

В Харькове хотят отменить декоммунизацию. В частности, в городе может снова появиться проспект Генерала Жукова, который уже несколько лет назван именем Петра Григоренко. Окончательное решение должны принять на ближайшей сессии горсовета.

Петиция Кернеса набрала достаточно подписей

Проспект Григоренко в Харькове до декоммунизации носил имя генерала Жукова. И совсем скоро проспекту могут вернуть старое название.

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После электронной петиции, которая набрала достаточно подписей на сайте мэрии, чиновники начали процесс обратного переименования. Однако харьковчане от этого не в восторге.

Мне не надо рассказывать эти сказки про великого полководца. Мой отец воевал, и он все, что мог, мне рассказывал. Я против того, чтобы улица, на которой я живу, была названа именем кровавого мясника,

– сказала харьковчанка Элина Гаева.

Зато городской голова Харькова Геннадий Кернес поблагодарил в Facebook всех, кто поддержал такую инициативу. И обещает как можно быстрее рассмотреть этот вопрос на сессии. Вот этот пост:

Активисты выступают против этого решения

Однако активисты уверяют – будут пикетировать сессию горсовета, которая будет рассматривать переименование проспекта. К тому же, бюст Жукова до сих пор стоит на проспекте Григоренко.

"Конечно, в правовом поле мы будем работать. Но если это не поможет, то общество сделает так, чтобы на сессии не приняли решение назвать улицу именем Жукова. И этот памятник, он все равно не будет здесь стоять", – заявила активистка Мила Денчик.

Проспект Петра Григоренко в Харькове

Но пока одни считают Жукова "палачом" и раздают листовки со справкой о маршале. Другие его активно поддерживают. Так настроены некоторые пенсионеры города. Кроме этого, чиновники хотят вернуть и станцию метро Жукова, которая теперь носит название Дворец спорта. Однако активисты категоричны.

Жуков был кровавым мясником, он посылал без оружия народ освобождать Украину. Очень много украинцев погибло тогда. К тому же, Жуков никогда не был в Харькове. Зато Петр Григоренко здесь был и учился. Он был диссидентом из Хельсинского союза и занимался защитой депортированных крымских татар,

– подчеркнул активист Вадим Позняков.

В мэрии же предлагают альтернативный вариант – назвать именем Петра Григоренко другую улицу. Но этого не принимают ни активисты, ни Украинский институт национальной памяти, который назвал переименование проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова нарушением закона. Скандальная сессия горсовета состоится уже на следующей неделе.

Почему возвращение имени Жукова проспекту в Харькове будет нарушать закон?

С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации. Полное его название – "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Этот закон запрещает советскую символику и осуждающий коммунистический режим. В рамках закона в Украины переименовали сотни улиц и населенных пунктов, которые имели советские названия.