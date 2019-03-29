Скандал с подозрениями окружению Порошенко:прокурор Кулик заявил о возможных обысках у него дома

Глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константин Кулик 28 марта заявил, что ближайшие соратники президента получили подозрения в причастности к легализации активов так называемой "семьи" Януковича. ГПУ опровергла вручение таких подозрений. По словам Кулика, 29 марта его вызвали на допрос в ГПУ и должны были провести обыски дома, что прокуратура также пока опровергает.

ГПУ завершила расследование в отношении Курченко

28 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по делу в отношении украинского олигарха-беглеца Сергея Курченко.

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Так, его подозревают в участии в преступной организации Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины. Об этом на своей Facebook-странице сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. В частности, он перечислил 10 инкриминируемых Курченко эпизодов, которые касаются его деятельности, в частности, в нефтегазовом и банковском секторах.

В ходе расследования, по словам генпрокурора, следствие установило ряд других причастных к связанным с Курченко преступлениям лиц.

На сегодня сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе высокопоставленным. Из них 12 – высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний,

– отметил Луценко.

Кулик о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову

28 марта вечером глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константин Кулик обнародовал письмо, где отметил, что вручены подозрения бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-руководителю Админитрации Президента Борису Ложкину и заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову. Мол, они позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиарды долларов.

Его письмо процитировали в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1", который, как известно, принадлежит олигарху Коломойскому. Зато другие СМИ публикуют только фото частей подозрений этим людям. Однако цельного листа в медиа нет, все ссылаются на эфир "1+1".

"Год назад суд дал разрешение на спецрасследование относительно Курченко. Как минимум, в четырех различных эпизодах подельниками Сергея Курченко оказались Ложкин, Шверк, Гонтарева, Стеценко, Злочевский и другие лица. И из них до сегодня не охваченными официальным подозрениями остались граждане Ложкин, Филатов, Шверк, Гонтарева, Стеценко и Злочевский" – зачитали в программе.

Видео: письмо Кулика зачитывают в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1 + 1"

Зато пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган написала на своей странице в фейсбуке, что сообщение о подозрении было осуществлено с нарушением законодательства.

Допрос Кулика: был или нет

А уже сегодня, 29 марта, Константина Кулика, который обнародовал скандальные факты, мол, вызвали на допрос. Журналист 24 канала увидел Кулика, который выходил из ГПУ, пробыв там три часа, однако внутри на заявленном Куликом допросе никто из журналистов не был. Сам Кулик никак не прокомментировал эту ситуацию и сказал, что спешит на обыски, которые якобы в него должны проводить.

Ночью выносились материалы из кабинетов. Я не понимаю, где часть материалов. Отменили подозрения Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Филатову. Злочевскому подозрение осталось, Курченко подозрение осталось. На каком основании отменили – я не понимаю. Просто сказали, что сейчас дома планируются обыски и арест мой, поэтому я поеду заниматься своими вопросами,

– отметил глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константин Кулик.

Видео: журналист 24 канала расспросил Кулика возле ГПУ

Однако в это время на странице Ларисы Сарган снова появилась заметка, где говорится о том, что Кулика на допрос не вызывали и обысков у него не проводили.

Ездил ли Кулик в Израиль

В Администрации Президента подозрения отвергают и говорят о влиянии олигарха Коломойского на эту ситуацию. К слову, редактор "Цензор. Нет" Юрий Бутусов написал на своей странице, что Константин Кулик с 13 по 17 марта был в Израиле, где также находился Коломойский.

"На самом деле, сделал это Кулик незаконно. Он не является руководителем расследования, по словам руководства ГПУ, а фигуранты подозрения не были приглашены в ГПУ, это нарушение статьи 42 УПК, то есть подозрение не стало юридическим фактом и не вступило в силу. Это бумага, оформленная высокопоставленным сотрудником ГПУ, и внесена в ЕРДР, потому что у Кулика есть ключ доступа... 13-17 марта Константин Кулик отбыл с семьей в Израиль, сообщив руководству ГПУ, что причина визита – лечение дочери... Только что позвонил Игорь Коломойский и сказал: "Я действительно находился в Израиле 13-17 марта, однако никаких встреч с прокурором Куликом у меня не было. Я вообще не знаком с этим человеком, и не пересекался с ним никак. Все, что он делает – это его личная инициатива", – говорится в сообщении Бутусова.

Юрий Бутусов в эфире 24 канала высказал свое мнение об этой ситуации: – Думаю, что там был комплекс причин, но, конечно, что договоренности с Коломойским, на мой взгляд, имели место. Мы видим просто через какие каналы это распространяется. Думаю, что связь с поездкой в Израиль – очевидна... – Я бы не хотел сейчас говорить детали, тем более что Игорь Валерьевич официально прокомментировал, что этого всего не было. Насколько я вижу, что это имело место. Коломойский это отрицает. Кулик для комментариев журналистов, где бы его можно было спросить, где он что делал, увы, недоступен. О поездке в Израиль – это официальная информация, которую мне сообщили источники в ГПУ, поскольку он получал на эту поездку официальное разрешение на лечение ребенка. Он предупредил людей, что именно с такой целью срочно едет в Израиль. – Кулик – официальный прокурор, который принимал участие в этом деле. Он имел полномочия на издание такого рода документов. Единственное, что можно было бы там некоторые процедурные нарушения установить. Но его решение о подозрении – законное. И мы видим, что ГПУ просто в тупике. Потому что вчера говорили, что это незаконно, а сегодня мы видим, Лариса Сарган заявила, что Кулику не собираются выдвигать какие-то обвинения по каким-то делам и даже вызвать на допрос. – То есть человек, о незаконных действиях которого мы вчера так много услышали, сегодня, оказывается, ни в какие процессуальные действия не включается и сидит себе в Киеве, и ничего не происходит. Очень трудно вынести решение о незаконности подозрения. Для этого нужно решение суда. Это нельзя сделать внутренним процессуальным решением ГПУ – отменить. Это можно обжаловать и судить теперь к Квалификационной дисциплинарной комиссии прокуратуры, а это длительный процесс. Если быстро вычеркнуть эту информацию из Единого реестра досудебных расследований, нужно решение суда. Решение суда – это значит надо светить очень много информации. Этого никто, как сегодня мы услышали от ГПУ, делать не собирается. Видео: интервью с Юрием Бутусовым

Чем известен Константин Кулик?Бывший военный прокурор сил АТО, впоследствии заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины, а затем глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константин Кулик за время расследования против него о вероятном незаконном обогащении по состоянию на июль 2018 года официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.



Дело в отношении прокурора Константина Кулика было возбуждено в декабре 2015 года по подозрению в незаконном обогащении.



Через отмену статьи о незаконном обогащении, дело Константина Кулика, которого обвиняют в приобретении имущества на сумму почти 3 миллионов гривен, могут закрыть.

Видео: расследование Bihus.info о Кулике