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      Скандал с премьером Чехии: почему политик может уйти в отставку и при чем здесь Крым

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      Скандал с премьером Чехии Андреем Бабишем
      Скандал с премьером Чехии Андреем Бабишем / 24 канал

      После скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в оккупированный Крым из-за коррупционного расследования в Чехии рассматривают вариант замены главы правительства Андрея Бабиша. В подробностях скандала разбирались журналисты 24 канала.

      Кто такой Андрей Бабиш?

      Чешский предприниматель-миллиардер, олигарх. По данным словацкого Института национальной памяти в 1980-х годах был агентом чехословацкой государственной Службы безопасности, родственной с КГБ СССР службы. Словак по происхождению. Второй раз женат, имеет двоих детей от первого и второго брака.


      Чешский премьер-министр Андрей Бабиш (фото – okdiario.com)

      С 2011 г. является основателем и лидером партии ANO 2011, которая на парламентских выборах 2017 года набрала больше всего голосов. В 2014-2017 гг. занимал должность министра финансов и первого заместителя премьер-министра Чешской Республики. Был освобожден от должности 24 мая 2017 года по подозрению в налоговом мошенничестве, коррупции и противозаконном воздействии на средства массовой информации.

      Премьер-министр Чехии от 6 декабря 2017 года.

      Что за скандал возник с его сыном?

      Многоуровневый. Поэтому внимательно следите за руками. Бабиша-старшего обвиняют в махинациях со средствами Евросоюза. Это – первый уровень скандала. Чтобы "вписать" свою ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС Бабиш-старший скрыл, что является их владельцем. Так как средства ЕС выделялись на развитие малого бизнеса, а чешский премьер, как один из крупнейших предпринимателей в стране, в эту категорию никак не вписывается. Поэтому он сначала говорил, что "Гнездо аиста" принадлежит адвокатам, а потом заявил, что на момент получения субсидии владельцами имения были его дети с первого брака. Махинацию все равно разоблачили, началось расследование.


      Комплекс "Гнездо аиста", который фигурирует в финансовых махинациях

      Вот тут начинается вторая часть скандала – похищение сына Бабиша, которому отец приписывал роль владельца центра. Бабиш-младший обратился к СМИ и начал говорить. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где встретился с психиатром Дитой Протопоповой.

      Бабиш-старший назначил ее консультантом по вопросам здравоохранения в период, когда возглавлял Министерство финансов. По данным СМИ, Дита Протопопова составила справку о психическом заболевании Бабиша-младшего, которая не дает ему возможность отвечать на вопросы следствия. По утверждению самого Бабиша-младшего, он не знал о существовании этого документа.

      Читайте также: Он психически болен – премьер Чехии отрицает, что насильно отправил сына в оккупированный Крым

      После обвинений, выдвинутых против премьера, как говорит Бабиша-младший, муж Протопоповой Петр насильно увез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". В случае отказа выехать "на каникулы" его угрожали снова поместить в психиатрическую больницу.

      Действительно ли в этом есть русский след?

      Есть. Не так, чтобы уж "рука Кремля", но все же. Бабиш-младший уверяет, что инициатива отвезти его именно в Крым, исходила не отца, а от Протопопова. Протопопов – уроженец России.

      Бабиш-младший сообщил, что Протопопов удерживал его в Крыму длительное время в арендованных квартирах, сначала в Севастополе, а затем в Ялте. "Также он держал меня в Москве; в оккупированный Крым он отвез меня на основании российской визы в паспорте... Потом мы вернулись в Европу. Я находился в Словакии и скрылся на автобусе в Швейцарию", – рассказал Бабиш-младший.

      Что говорит Бабиш-старший?

      Что все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких свидетельств давать не могут. Бабиш-старший также заявил, что его сына никто силой никуда не вывозил, потому что он ездил добровольно. На своей странице в соцсетях Бабиш также отметил, что публикация является манипуляцией, давлением на его семью и попыткой убрать его с политического поля страны.

      Как в Чехии отреагировали на скандал?

      Эмоционально. Как пишет Радио Прага, информация о неудовлетворительном психическом состоянии детей премьера, которая ранее служила оправданием их уклонения от дачи показаний, уже ранее ставилась под сомнение полицией. СМИ также напоминают, что сын премьера имеет лицензию пилота гражданской авиации. После публикации его интервью на сайте Seznam, генеральный прокурор Чехии заявил о проведении проверки "в связи с вновь открывшимися фактами". По подозрению в похищении сына премьера может быть открыто отдельное дело.

      В полиции Чешской Республики сообщили, что проводят проверку информации, которую привел сын премьера, но учитывая его пребывание в Швейцарии – реализация его допроса по делу "Гнезда аиста" до сих пор была невозможной.

      После публикации результатов расследования журналистов шесть оппозиционных партий выдвинули предложение о выражении вотума недоверия правительству Бабиша. Председатель социал-демократов, министр внутренних дел и вице-премьер Ян Гамачек отметил серьезность ситуации. При этом он не исключил, что его партия может выйти из коалиции.

      Что будет дальше?

      Чешские социал-демократы заявили о намерении встретиться с Бабишем и его партией, чтобы выслушать его объяснения. СМИ пишут, что социал-демократы обратились к словацкой модели, по которой премьер добровольно уйдет в отставку. Его сможет заменить другой представитель ANO. Таким образом после ухода Бабиша его преемник с ANO сформирует новый кабинет на тех же основаниях, что и сегодня.

      То же произошло в Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка. Премьер-министра и руководителя партии Роберта Фицо заменил его коллега Питер Пеллегрини. Если в ANO не согласятся на план социал-демократов, то возможен роспуск парламента, что приведет к досрочным выборам.

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости России Новости политики Статьи Коррупция Скандал Аннексия Крыма Чехия
      Источник: 24 канал
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