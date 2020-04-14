Скандал с РФ в Италии: жителей страны за 200 евро просят снять видео благодарности Путину
Россияне, проживающие в Италии, предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего "российского СМИ". В нем они должны поблагодарить Россию и Владимира Путина за гуманитарную помощь.
Как пишет La Repubblica, за хороший отзыв о гуманитарной помощи предлагают денежную награду в размере 200 евро. Такие предложения жителям Италии поступают в Whatsapp.
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Представители СМИ добавляют, что россиянам нужны 15 итальянцев, которые "скажут что-то хорошее о российской гуманитарной помощи". А видео с похвалой российской властей предлагают разместить в одной из популярных соцсетей: Twitter, Facebook или Instagram.
Лучше видео или сообщение с фотографиями, но pf видео они платят 200 евро, за сообщение дают меньше,
– приводит издание текст сообщения, которое получил один из жителей Италии.
Журналистам удалось найти девушку, которая опубликовала в TikTok короткий ролик с благодарностями за российскую гуманитарную помощь. По ее словам, снять подобное видео ее попросил друг, которому за него заплатили 20 евро.
В посольстве России в Риме традиционно все опровергают. Здесь утверждают, что ничего не знают о предложениях итальянцам снимать видео за деньги и им "не нужно признание в такой форме".
"Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей", – заявили в посольстве.
В диппредставительстве добавляют, что подобные предложения – это мошенничество.
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Почему эта ситуация получила такую огласку? После того, как в марте Россия направила в Италию гуманитарную помощь, военных медиков и оборудования для борьбы с коронавируса, прокремлевские блогеры и СМИ начали активно использовать эту операцию для пропаганды. В частности, в соцсетях без указания подробностей происхождения видео, опубликовали ролик с человеком, который меняет флаг Евросоюза на флаг России, а затем показывает бумагу с надписью: "Спасибо, Россия! Спасибо, Путин".
Коронавирус в Италии: коротко
- Италию долгое время считали наиболее инфицированным регионом Европы. Сегодня ее опередила Испания.
- Сейчас Италия является третьей в мире по количеству инфицированных и второй – по числу жертв. В обоих случаях уступает США.
- По состоянию на 13 апреля в Италии подтвердили 159 516 случаев COVID-19, 20 465 людей здесь умерли, зато 35435 человек выздоровели.
- Больше всего от коронавируса пострадала север страны , а именно регион Ломбардия. Позже болезнь распространилась на всю территорию.
- Из-за эпидемии коронавируса жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
- Недавно итальянские власти заявили, что они могут ослабить карантин до конца апреля.
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