Скандал с РФ в Италии: жителей страны за 200 евро просят снять видео благодарности Путину

Россияне, проживающие в Италии, предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего "российского СМИ". В нем они должны поблагодарить Россию и Владимира Путина за гуманитарную помощь.

Как пишет La Repubblica , за хороший отзыв о гуманитарной помощи предлагают денежную награду в размере 200 евро. Такие предложения жителям Италии поступают в Whatsapp.

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Представители СМИ добавляют, что россиянам нужны 15 итальянцев , которые "скажут что-то хорошее о российской гуманитарной помощи". А видео с похвалой российской властей предлагают разместить в одной из популярных соцсетей: Twitter, Facebook или Instagram.

Лучше видео или сообщение с фотографиями, но pf видео они платят 200 евро, за сообщение дают меньше,

– приводит издание текст сообщения, которое получил один из жителей Италии.

Журналистам удалось найти девушку, которая опубликовала в TikTok короткий ролик с благодарностями за российскую гуманитарную помощь. По ее словам, с нять подобное видео ее попросил друг, которому за него заплатили 20 евро.

В посольстве России в Риме традиционно все опровергают. Здесь утверждают, что ничего не знают о предложениях итальянцам снимать видео за деньги и им "не нужно признание в такой форме".

"Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей", – заявили в посольстве.

В диппредставительстве добавляют, что подобные предложения – это мошенничество.

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Почему эта ситуация получила такую огласку? После того, как в марте Россия направила в Италию гуманитарную помощь, военных медиков и оборудования для борьбы с коронавируса, прокремлевские блогеры и СМИ начали активно использовать эту операцию для пропаганды. В частности, в соцсетях без указания подробностей происхождения видео, опубликовали ролик с человеком, который меняет флаг Евросоюза на флаг России, а затем показывает бумагу с надписью: "Спасибо, Россия! Спасибо, Путин".

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