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      Скандал с Россией в ПАСЕ: Кадыров угрожает нардепу Березе за "оскорбление" пропагандистки

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      Скандал с Россией в ПАСЕ: Кадыров угрожает нардепу Березе за "оскорбление" пропагандистки
      Скандал с Россией в ПАСЕ: Кадыров угрожает нардепу Березе за "оскорбление" пропагандистки / Скриншот с видео

      25 января получила продолжение скандальная история с российской журналисткой-провокаторшей, которая всячески пыталась дискредитировать украинскую делегацию в ПАСЕ.

      Она мешала им давать комментарии нормальным СМИ и специально нарывалась на грубость.

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      Украинский журналист Сергей Сидоренко оттолкнул Скабееву от вице-спикера Ирины Геращенко, которую российская пропагандистка пыталась просто перекрикивать и откровенно мешала работать. А после того нардеп Борислав Береза своими широкими плечами просто не пропускал Скабееву к Геращенко.

      Российские пропагандистские телеканалы эту ситуацию перекрутили и представили по-другому: смотрите видео

      История получила продолжение скандала. Рамзан Кадыров, глава Чечни, пригрозил украинскому нардепу Бориславу Березе. В частности написал, что за "оскорбление" российской журналистки на украинского народного депутата – "если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется настоящий мужчина, который его достанет и влепит звонкую пощечину".

      Скріншот з посту Рамзана Кадирова

      Скриншот с поста Рамзана Кадырова

      Нардеп Борислав Береза ​​дал комментарий 24 каналу и рассказал, что украинская делегация уже написала ноту и они надеются, что аккредитацию Ольги Скабеевой как журналистки в ПАСЕ аннулируют.

      На работу украинской делегации аккредитация российской пропагандистки никак не повлияет. Она больной человек. А то, что Кадыров что-то имеет ко мне, то я могу сказать, что сепаратисты как когда-то объявили награду за мою голову, так пока ее не сняли,
      – ответил Борислав Береза.

      Что думают о России в ПАСЕ?
      Парламентская ассамблея Совета Европы – международная организация, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из крупнейших успехов Рады – Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

      В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил в отношении России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла восстановить своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за неуплаты взносов. Зато в РФ считают, что в организации нет будущего без России.

      Еще 24 апреля 2018 года ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменил формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев  из российских тюрем.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Борислав Береза ПАСЕ Российская пропаганда Новости России
      Источник: 24 канал
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