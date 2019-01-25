Скандал с Россией в ПАСЕ: Кадыров угрожает нардепу Березе за "оскорбление" пропагандистки

25 января получила продолжение скандальная история с российской журналисткой-провокаторшей, которая всячески пыталась дискредитировать украинскую делегацию в ПАСЕ.

Она мешала им давать комментарии нормальным СМИ и специально нарывалась на грубость.

Читайте также: ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру

Украинский журналист Сергей Сидоренко оттолкнул Скабееву от вице-спикера Ирины Геращенко, которую российская пропагандистка пыталась просто перекрикивать и откровенно мешала работать. А после того нардеп Борислав Береза своими широкими плечами просто не пропускал Скабееву к Геращенко.

Российские пропагандистские телеканалы эту ситуацию перекрутили и представили по-другому: смотрите видео

История получила продолжение скандала. Рамзан Кадыров, глава Чечни, пригрозил украинскому нардепу Бориславу Березе. В частности написал, что за "оскорбление" российской журналистки на украинского народного депутата – "если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется настоящий мужчина, который его достанет и влепит звонкую пощечину".

Скриншот с поста Рамзана Кадырова

Нардеп Борислав Береза ​​дал комментарий 24 каналу и рассказал, что украинская делегация уже написала ноту и они надеются, что аккредитацию Ольги Скабеевой как журналистки в ПАСЕ аннулируют.

На работу украинской делегации аккредитация российской пропагандистки никак не повлияет. Она больной человек. А то, что Кадыров что-то имеет ко мне, то я могу сказать, что сепаратисты как когда-то объявили награду за мою голову, так пока ее не сняли,

– ответил Борислав Береза.

Что думают о России в ПАСЕ?

Парламентская ассамблея Совета Европы – международная организация, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из крупнейших успехов Рады – Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года.



В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил в отношении России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла восстановить своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за неуплаты взносов. Зато в РФ считают, что в организации нет будущего без России.



Еще 24 апреля 2018 года ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменил формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.