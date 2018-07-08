Скандал с российским флагом в Киеве: украинский журналист заткнул пропагандистов Кремля

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк поспорил с пропагандистами Кремля относительно недавнего инцидента в центре Киева с "туристами" с российским флагом. В итоге пропагандисты попытались перевести тему на якобы избиение девушки националистом за демонстрацию российского флага, однако Цимбалюк не дал им это сделать, выведя из себя.

Ранее 24 канал сообщал, что в Киеве произошел конфликт из-за российского флага. Как подчеркивалось, в сети, в частности, появилось видео, на котором несколько людей укутались в связанные между собой украинские и российские флаги. В итоге активист Андрей Мальков пытался вырвать у них триколор, при этом сильно ругаясь, а потом и вовсе начал агрессивно приставать к группе молодых людей, обвиняя их в том, что именно из-за таких, как они, в Украине продолжается война. Кроме того, за отказ на камеру сказать, что Россия является страной-агрессором, он ударил по голове парня из группы "туристов".

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Заметим, что этот эпизод на одном из пропагандистьких ток-шоу обсудил как приглашенный гость украинский журналист Роман Цымбалюк, передает "Обозреватель".

По его словам, эти кадры для тех, кто хочет ехать воевать против украинцев, должны стать свидетельством того, что их ждет неминуемая расплата.

"Вы так увлеклись ретрансляцией вот этих штампов, которые вы повторяете на протяжении последних четырех лет, что не заметили, как начали сами опровергать ваши пропагандистские тезисы. Тезис первый – о том, что россиян и российские танки, и российский флаг ждут в Украине. Если кто-то думает, что с флагом страны-оккупанта можно пройти совершенно свободно, вот вам пример, что это не совсем так. И опять же это очень важная информация для тех, кто собирается "уйти в отпуск" и поехать расширять границы "русского мира", – подчеркивал россиянам украинец.

Как отмечают журналисты ресурса, его слова вызвали гнев у ведущих программы, и они попытались перевести тему на якобы избиение девушки националистом за демонстрацию российского флага в центре Киева, что, по мнению пропагандистов, является абсолютно нормальным жестом.

"У вас здоровый мужик бьет женщину посреди площади на Крещатике, а вы тут: "Российский флаг придет, и вот так будет! "У вас парень бьет женщину, которая стоит на центральной, и все на это смотрят боязливо!" – распинался один из прихвостней Путина.

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На это Цимбалюк со своей стороны ответил ему ярким троллингом, намекая на плохую репутацию российских женщин, которую они успели себе заработать беспорядочными половыми связями во время Чемпионата мира по футболу.

"Все мы знаем, какая сейчас идет дискуссия о российских женщинах, но я как иностранец не буду в это вдаваться (в формате Чемпионата мира). Самое главное, чтобы все наконец осознали, что русскоязычные жители Украины – это совершенно не означает, что они являются пророссийскими. Если в этой стране, особенно в высшем политическом руководстве, будет такое понимание, тогда и с вопросами войны и мира будет легче", – подытожил украинский журналист.