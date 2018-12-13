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      Скандал с российскими биатлонистами в Австрии: детали расследования

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      Антон Шипулин
      Антон Шипулин

      Вечером 12 декабря австрийские правоохранители наведались в расположение сборной России по биатлону, прибывшей на этап Кубка мира в Хохфильцене. Россиян подозревают в использовании допинга, что по австрийскому законодательству влечет за собой уголовную ответственность.

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      Такая ситуация не осталась без внимания Международного союза биатлонистов (IBU), который подал запрос к австрийской власти. В австрийской прокуратуре подтвердили, что они проводят предварительное расследование в отношении пяти руководителей российской биатлонной команды за использование запрещенных веществ или методов с целью употребления допинга, а также пяти спортсменов этой команды – по факту мошенничества, связанного с допингом".

      "Подозреваемые принимали участие в чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене в 2017 году. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Австрии, обвиняемым объявлено о проведении предварительного расследования. Обыски и допросы не проводились", – опубликовали ответ на сайте IBU.

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      В общем под подозрением олимпийские чемпионы 2014 года в эстафете Антон Шипулин и Алексей Волков, а также Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых. Кроме них, в опубликованном списке значатся бывший главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Кринцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топичканов.

      Теги: Новости России Спорт Австрия Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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