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Скандал с техникой Apple в Украине – сколько на самом деле у нас контрафактных iPhone и iPad

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Скандал с техникой Apple в Украине
Скандал с техникой Apple в Украине / Фото из открытых источников

В Украине действительно есть проблема с "серым" импортом продукции Apple. При этом контрафактные товары американской компании составляют около половины от всей продукции Apple в Украине.

Об этом говорит руководитель направления ритейл официального дистрибьютора техники Apple – компании "Асбис-Украина" Виталий Мельниченко, пишет портал Retailers.

"По нашим оценкам, "серый" импорт составляет около 50%", – говорит Мельниченко.

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При этом другие игроки рынка бытовой техники и электроники называют цифру в 70%. А вот совладелец сети "Фокстрот" Валерий Маковецкий считает, что доля серой продукции Apple составляет 90%.

Более того, руководитель сети электроники Brain Тарас Мазур говорит, что в Украине около 90% рынка "грешит" неофициальным товаром.

"Те ритейлеры, которые работают "по-белому", имеют достаточно низкие позиции на рынке. Когда товар ввезен в страну нелегально, продавец может себе позволить различные скидки и акции – это привлекает клиентов. Так на некоторых ресурсах тот же iPhone можно найти на 20% дешевле", – пояснил Мазур.

Напомним, Чечеткин ранее заявил, что в ассортименте магазина Rozetka исчезла вся продукция производства Apple, потому что вся техника Apple поступает в Украину неофициально.

Что такое контрафактный товар?
Это продукция, ввоз или вывоз которой на таможенную территорию страны приводит к нарушению прав собственника. Контрафакт является нарушением Таможенного кодекса Украины.

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Теги: Техно iPhone Apple Гаджеты iPad
Источник: 24 Канал
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