Скандал с тортом в школе Харькова: виновные наказаны, но школьнице поступают оскорбления

Департамент образования решил наказать виновников инцидента с публичным унижением шестиклассницы Дианы в одной из школ Харькова, которую демонстративное не угостили тортом. В частности, директору школы объявили выговор.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

24 канал сообщал, что в харьковской школе разгорелся скандал из-за торта. Мама одной из учениц не сдала денег на нужды класса, поэтому ее дочь поставили перед доской на праздновании окончания учебной и сказали, что для нее торта нет.

Во время такого публичного унижения ребенок расплакался.

Когда я плакала, Толяренко (представительница родительского комитета, – ред.) к каждому подходила и говорила, что Дианин папа не сдавал деньги и ей не выдали торт,

– рассказала школьница.

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Родители Дианы считают, что этот праздник является местью родительского комитета класса за то, что семья принципиально не потакает поборам в школе. Также родители школьницы возмущены поведением классной руководительницы, которая допустила этот инцидент.

Мы боремся для того, чтобы школа воспитывала детей, обучала их, выполняла свои непосредственные функции, а не занималась поборами с родителей,

– отметил отец шестиклассницы Алексей Андронов.

После скандала в школе состоялось экстренное родительское собрание с участием чиновников департамента образования. На собрании решили распустить тройку родительского комитета, которая устроила праздник. Кроме того, классного руководителя отстранить от руководства классом, а директору школы объявить выговор.

Родители Дианы рассказали, что после инцидента не собираются обращаться в полицию или переводить девочку в другую школу. Сама школьница при этом начала получать оскорбления от одноклассников.