Скандал с утечкой данных Facebook: Цукерберг признал вину

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг отреагировал на огромный скандал, разгоревшийся вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая собрала личные данные более 50 миллионов пользователей соцсети.

Об этом Цукерберг написал на своей странице в Facebook.

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Мы несем ответственность за защиту ваших данных. И если мы не можем этого сделать, значит мы не заслуживаем того, чтобы предоставлять вам услуги. Я работал над тем, чтобы понять, что же произошло ... И чтобы убедиться, что это не произойдет снова. Но мы тоже делаем ошибки. Еще много чего, что нужно сделать,

– прокомментировал он скандал с Cambridge Analytica.

Цукерберг заверил, что еще в 2014-м компания приняла необходимые меры, чтобы утечки данных пользователей не произошло.

"Cambridge Analytica утверждает, что они уже удалили данные и согласились на судебный аудит фирмы, которую мы наняли. Мы также работаем с регуляторами, которые расследуют, что произошло", – отметил основатель Facebook.

Цукерберг также сообщил, какие меры будут принимать его компания для защиты данных пользователей.

Во-первых, мы рассмотрим все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации, прежде чем мы изменили нашу платформу, чтобы значительно сократить доступ к данным в 2014 году, и мы проведем полную проверку любого приложения с подозрительной деятельностью. Мы запретим любого разработчика на нашей платформе, который не согласен на тщательный аудит. И если мы найдем разработчиков, которые неправильно использовали личную информацию, мы запретим их и расскажем всем, кто пострадал от этих приложений,

– заверил миллиардер.

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В деле о глобальной утечке данных пользователей Facebook Марка Цукерберга уже вызвали в Европарламент.

Что такое Cambridge Analytica? Компания по анализу данных Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа на выборах 2016 года незаконно получила доступ к данным более 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook. Она предлагала бизнесменам и политикам услуги, которые позволяют "изменить поведение аудитории".