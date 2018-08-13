Скандал с визитом в Иран: в Норвегии министр подал в отставку и будет защищать честь девушки

Министр рыбного хозяйства Норвегии и заместитель главы партии "Прогресс" подал в отставку с обеих должностей. Причина такого шага – высокопоставленный чиновник посетил Иран вместе со своей подругой, из-за чего в стране разгорелся скандал.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

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Девушка Пера Сандберга, с которой он в июле 2018 года посетили Иран – иранского происхождения. Бахаре Летни на 30 лет моложе 58-летнего Сандберга. Поездка вызвала нескольконедельную кампанию в СМИ с резкой критикой, к которой присоединилась и оппозиция, и однопартийцы.



Пер Сандберг и Бахаре Летни

Ведь Пер Сандберг не предупреждал о намерениях осуществить такой визит ни свое министерство, ни премьера, к тому же взял в путешествие официальный мобильный телефон, нарушив протоколы безопасности. Именно поэтому эта история переросла в кризис для правительства коалиции.

Определенную роль сыграли и подозрения относительно Летни – девушка могла иметь отношения с иранским режимом. Поэтому Сандберг заявил, что встретится с прессой 14 августа, чтобы защитить девушку и себя от слухов.

Напомним, что в Норвегии с пятого июня действует закон о запрете ношения в учебных заведениях страны одежды, которая частично или полностью закрывает лицо.