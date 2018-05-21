Скандал с выселением учащихся из лицея в Киеве: здание внезапно признали не аварийным

В марте 2018 года ученики и родители одного из столичных лицеев вышли на протест, поскольку их учебное заведение внезапно решили закрыть. Якобы экспертиза показала, что здание аварийное и его надо снести. И родители добились с помощью прессы, в том числе 24 Канала, повторной экспертизы. И ее результаты шокировали. Как оказалось, дом сносить не надо, только отремонтировать.

Срочно отменены уроки, протесты, экспертизы – таким запомнился ученикам столичного физико-математического лицея март этого года. О том, что лицей аварийный и его срочно надо закрыть, родителей предупредили в смс-сообщениях просто посреди выходных.

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Помещение признали аварийным после экспертизы, которую провела частная компания. Ее специалисты рекомендовали демонтировать здание, потому что, мол, ремонту оно не подлежит. Родители заподозрили, что кто-то заинтересовался участком в центре столицы возле метро. Они начали протестовать, обратились к мэру и парламенту, заставили горсовет рассмотреть электронную петицию. Даже создали родительскую общину, которая теперь занимается всеми делами школы. И в конце добились своего – повторной экспертизы. И вот накануне последнего звонка получили новое заключение.

Общее техническое состояние лицея №142 можно характеризовать как удовлетворительное. Два документа – два противоположных результата,

– процитировала заключение экспертизы председатель родительского комитета Юлия Иващенко.

Почему так отличаются результаты, в районном управлении образования объяснить не могут. Но уверяют, что никаким застройщикам участок под школой не отдадут и лицей не закроют.

Впервые государство выделило средства на то, чтобы за каждым учебным заведением была закреплена земля. Сейчас у нас идет работа в данном вопросе,

– отметила и.о. начальницы управления образования Соломенской РГА Алина Рогова.

Ремонтировать лицей начнут уже летом, город на это выделил 20 миллионов гривен. Основные работы планируют завершить до конца августа. Поэтому на обучение, уверяют чиновники, дети выйдут вовремя. Родители же и учителя обещают все держать под контролем.