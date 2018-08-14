Скандал с заявлением Лаймы Вайкуле о Крыме: в России циничное заявление

В Евросоюзе нет запрета на посещение оккупированного Россией Крыма, как об этом накануне заявила известная латвийская певица Лайма Вайкуле. Кроме того, чтобы не видеть "зомбированных и обезумевших людей", артистке стоит выступать не в РФ, а петь в Юрмале, где ее "не знают".

Об этом заявил одиозный российский политик и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

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24 канал сообщал, что недавно перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле сказала, что не будет выступать в Крыму ни за какой гонорар. После скандала, который возник после такого заявления, певица подчеркнула, что не ожидала такого резонанса и не представляла, что "люди такие животные, сошли с ума и совершенно зомбированные".

"Насчет "запрета"гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали – и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", – отметил политик.

Насчет «запрета» гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали - и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 августа 2018 г.

Кроме того, чиновник призвал Вайкуле не ездить на гастроли в Россию, а петь на "безлюдных пляжах Юрмалы".

Чтобы не видеть "сошедших с ума и зомбированных людей-зверей", которым пришлись не по душе заявления Вайкуле, ей достаточно не приезжать на заработки в Россию, а петь в кафе на полу-пустых пляжах Юрмалы для "европейцев", которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая,

– добавил Пушков.

Чтобы не видеть «сошедших с ума и зомбированных людей-зверей», которым пришлись не по душе заявления Вайкуле, ей достаточно не приезжать на заработки в Россию, а петь в кафе на полу-пустых пляжах Юрмалы для «европейцев», которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 августа 2018 г.

Напомним, российский сенатор Франц Клинцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявлений артистки об оккупированном Крыме.



В то же время, гражданский муж и продюсер артистки Андрей Латковский поддержал ее позицию не давать никаких выступлений в Крыму. Он отметил, что Вайкуле действует по закону.