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Скандал с заявлением Лаймы Вайкуле о Крыме: в России "взялись" за певицу

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В России хотят проверить законность гастролей Лаймы Вайкуле
В России хотят проверить законность гастролей Лаймы Вайкуле / Фото из открытых источников

В Российской Федерации требуют проверить концертную деятельность известной латвийской певицы Лаймы Вайкуле и законность ее пребывания в стране и уплаты налогов от выступлений.

С соответствующим предложением общественный деятель Александр Хаминский обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, передает издание MK.ru.

Он считает, что правовую оценку нужно дать фото и видеоматериалам с геотегами с выступлений певицы, и сопоставить их с данными пограничной службы о дате пересечения ею государственной границы РФ и МИД РФ о сроках и типах выданных ей виз.

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"Лайма Вайкуле, чья концертная деятельность началась еще в советские времена, безусловно, рассматривает российских исполнителей как коллег по цеху. И, видя, как они беспардонно и нагло избегают уплаты налогов, заявляя, что они "не выступают за баснословные гонорары на частных вечеринках, а просто зашли к другу на мероприятие и заодно бесплатно спели", хотела бы применять аналогичный подход. Но с гражданкой Европы история немного другая и в этом случае. Если ты честный, и приезжаешь выступать бесплатно, ты все равно должен каждый раз получать не туристическую, а простую гуманитарную визу, поскольку в России есть закон о статусе иностранных граждан", – заявил Хаминский.

По его словам, приезжая в Россию для участия в организованных на специализированных площадках выступлениях, так и по приглашению российских корпоративных и частных клиентов, Вайкуле как гражданка Евросоюза должна каждый раз оформлять простую рабочую визу с указанием цели поездки, представлением в консульское учреждение МИД России контракта на выступление с достоверно указанной суммой вознаграждения, а также уплачивать налоги со всех гонораров, включая получаемые наличными.

Также юрист подчеркнул, что артистка должна соблюдать не только европейские, но и российские законы.

Если госпожа Вайкуле действительно настолько уважает нормы европейского в целом и Латвии в частности законодательства, запрещающего ей, например, работать в Крыму, ей не должно быть сложно соблюдать и российские законы,
– добавил он.

Напомним, недавно перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле сказала, что не будет выступать в Крыму ни за никакой гонорар. После скандала, который возник после такого заявления, певица подчеркнула, что не ожидала такого резонанса и не представляла, что "люди такие животные, сошли с ума и абсолютно зомбированы".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России LifeStyle Новости Крыма Аннексия Крыма Музыка
Источник: 24 Канал
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