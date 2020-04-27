Скандал с заместителем председателя КГГА, строительство Подольского моста – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 23 апреля – полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. Этим пассажиром оказался – заместитель Кличко Владимир Слончак. Подольский мост строят более 30 лет, но обещают его открыть чуть ли не под новый 2021 год.
Также в выпуске на 24 канале:
Люди Коломойского сделали все, чтобы вернуть банк бывшим собственникам. Тысячи правок, чтобы заблокировать "антиколомойский закон".
Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание. По каким вопросам – будет известно уже завтра.
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