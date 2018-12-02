Скандал со шпионами Кремля в Британии: журналисты РФ пыталась проникнуть на военную базу
Министерство обороны Великобритании заподозрило журналистов Российской Федерации в шпионаже после того, как они пытались проникнуть на одну из военных баз страны. Британское ведомство разослало предупреждение всем военным объектам.
Об этом сообщает Daily Mail.
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Издание отмечает, что 21 ноября камеры видеонаблюдения военной базы в графстве Беркшир сняли журналиста "Первого канала" Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова.
Они находились в районе штаб-квартиры 77-й бригады вооруженных сил Великобритании, которая занимается вопросами кибербезопасности. Сообщается, что российские журналисты из своего автомобиля вели видеосъемку.
Об инциденте незамедлительно сообщили министру обороны Гэвину Уильямсону и начали расследование. Кроме того, военным разослали фото российского журналиста и предупредили о необходимости избегать разговоров и какого-либо взаимодействия с ним, а также немедленно сообщать полиции о его появлении возле военных объектов.
Всем военным базам Великобритании разослали предупреждение/ Источник: dailymail.co.uk
В предупреждении, разосланном базам, есть изображение пресс-карты Сиразиева и фотография с камер наблюдения автомобиля Toyota Avensis, на котором передвигался журналист.
К слову, 77-я бригада занимается кибербезопасностью, борьбой с террористической пропагандой в интернете, психологическими операциями, а также работой в социальных сетях. После съемок в эфире телеканала был показан сюжет о британской "фабрике троллей", в которой фигурировала эта бригада.
Это не первый скандал с российскими шпионами в последнее время. Так, 4 октября власть Нидерландов объявила о высылке в апреле 2018 года четверых россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХЗ).
Впоследствии Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как Антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и других.
Вслед за США и Нидерландами внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации в кибератаках обвинили Германия и Канада. Также на действия России отреагировала и Чехия.
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