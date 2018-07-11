Скандал со "Слава Украине": в ПАСЕ объяснили важность обвала рейтинга ФИФА в Facebook

История с обвалом рейтинга Международной федерации футбола в Facebook, который произошел после флешмоба украинских пользователей, вставших на защиту футболистов сборной Хорватии, которые отпраздновали победу на ЧМ-2018 в России с криками "Слава Украине!", имеет огромное значение вне акции.

Такое мнение высказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев, передает "Радио Свобода".

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"Вся история с обвалом рейтинга ФИФА на самом деле имеет колоссальное значение за пределами флешмоба", – сказал чиновник.

По его словам, несмотря на то, что Россия пытается внести раздор между украинцами, ситуация с флэшмобом против ФИФА показала другое.

В последние годы Россия делала все возможное для раздора и деления патриотически настроенных украинцев. Мы грыземся из-за внутренних дел вдохновенно и самоотверженно. Будто навсегда. Я сам уже почувствовал нечто похожее на отчаяние, ведь за таким винегретом идет нападение, разделенных легче ломать. Но если трогают важное, все становится другим. Это свидетельствует о взрослении,

– считает Арьев.

Также, вице-президент ПАСЕ подчеркнул, что "те, 150 тысяч, которые сплоченно убивали рейтинг продажной структуры, будут серьезной проблемой для РФ в случае чего-то худшего".

Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич (входил в тренерский штаб сборной Хорватии) и Домагой Вида (сейчас играет за сборную Хорватии) после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором звучат возгласы "Слава Украине!" и "Это победа "Динамо" и Украины".



После этого, член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич был уволен с должности и отчислен из делегации в России. Кроме того, за "неспортивное поведение" дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал экс-футболиста киевского "Динамо" на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США). Поэтому украинские пользователи Facebook провели флешмоб против FIFA, понижая рейтинг сообщества.