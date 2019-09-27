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      Скандал со спикером Зеленского: появилось полное видео, где Мендель отталкивает журналиста

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      Попытки спикера Владимира Зеленского Юлии Мендель "остановить" журналиста, который приблизился к Владимиру Зеленскому, спровоцировали волну возмущения среди украинцев. Журналисты решили опубликовать полное видео ситуации.

      Сделали это для того, чтобы "избежать манипуляций со стороны представителей Офиса президента и пресс-секретаря Зеленского". Видео появилось в телеграмм-канале программы "Схемы: коррупция в деталях".

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      Так, Мендель сначала "напомнила" журналисту Сергею Андрушко, что "предыдущий президент на вопросы не отвечал". Инцидент произошел перед зданием Высшего антикоррупционного суда.

      "Сейчас увидим, как новый будет", – ответил он.

      В этот момент из автомобиля вышел глава Офиса Президента Андрей Богдан. Юлия Мендель пыталась отодвинуть журналиста, держа его за руку с микрофоном.

      Я не общаюсь с представителями изданий, которые обманывают общество и не придерживаются журналистских стандартов. Точка,
      – сказал Андрей Богдан.

      Через некоторое время подъехал автомобиль с президентом Владимиром Зеленским. Мендель снова принялась отталкивать журналиста. Впоследствии к ней присоединились охранники Зеленского. После этого охрана президента провела его в здание суда.

      Смотрите полное видео инцидента

      Что говорит Юлия Мендель?

      Говорит, что не толкала. По ее словам, пыталась остановить журналиста и объяснить ему, что Зеленский и его представители не дают комментариев. Но он "бросался" на нее.

      Кроме того, пресс-секретарь Зеленского вспомнила и об "американской практике поведения журналистов и первых лиц государства". Она заявила, что там медийщиков даже могут арестовать, если они "кидаются" к президенту.

      Тем временем другая журналистка "Схем" Наталья Седлецкая добавила, что о таком опыте "общения" Мендель с журналистами слышала от своих коллег даже из иностранных изданий.

      Какой вопрос журналист пытался задать Богдану и Зеленскому?

      Это касалось расследования "Схем". Журналисты выяснили, что глава Офиса президента Андрей Богдан получил от третьего президента Виктора Ющенко звание "заслуженного юриста Украины". Такая награда ему досталась за возвращение в госсобственность предприятия, контроль над которым на самом деле получил Игорь Коломойский.

      В какой скандал Юлия Мендель попала в прошлый раз? 6 июня 2019 года в прямом эфире телеканала "1+1" Юлия Мендель сказала, что есть случаи, когда украинские военные отвечают на провокации боевиков и при этом стреляют в гражданские объекты.
      Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда (боевики – 24 канал) стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где есть гражданские люди. И после этого начинается обстрел (в ответ – 24 канал) этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы,
      – сказала Мендель.
      В ГПУ в ответ заявили, что эти слова пресс-секретаря Зеленского по меньшей мере может использовать Россия в информационной войне против Украины. В июне Военная прокуратура вызвала Мендель на допрос. Она в ГПУ пришла 1 июля, но отказалась давать показания из-за, по ее мнению, политизированности этой процедуры. На запросы от ГПУ с требованиями опровергнуть или подтвердить слова Мендель там тоже не отвечали.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Юлия Мендель Андрей Богдан Скандал Журналисты СМИ
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