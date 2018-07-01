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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Скандал в аэропорту "Киев": люди не верят, что смогут вылететь в ближайшее время

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Сейчас люди уже стоят на регистрации, которые взяли билеты на рейс в Грузию, его обещают отправить. Но все остальные до сих пор ожидают, некоторые из людей ждут еще со вчерашнего дня. Пассажиры сами не верят, что смогут сегодня дождаться вылета их рейсов. Пассажиры сами не верят, что смогут сегодня дождаться вылета их рейсов.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Люди в аэропорту отмечают, что якобы вчера им говорили такую ​​же информацию, они прошли регистрацию и получили посадочные талоны, их даже отвезли автобусом на отлетную полосу. Но там не оказалось самолета, поэтому им сказали быстро убираться оттуда, потому что их "будут выбрасывать".

Я купила путевку, на которой четко написано, что вылет должен был быть вчера в 11:00, но я сомневаюсь, что мы хотя бы сегодня вылетим отсюда,
– сказала туристка Валентина.

Генеральный директор компании перевозчика, которая задержала рейсы сообщил, что причина заключается в том, что раньше их самолет не смог вовремя вернуться из Туниса. Поэтому, собственно, задержался и этот вылет. Он отметил, что их компания все компенсирует людям через туристические фирмы, у которых они купили свои путевки.

Но авиакомпания BravoAirways не единственная, которая сейчас задерживает свои рейсы. Также люди ждут еще с 9 утра вылета самолета в Афины и со вчерашнего вечера вылета в Милан авиакомпании Ernest Airlines. Там ситуация еще хуже. Ведь с пассажирами не общаются, а представитель компании в Украине, как отметили очевидцы, "тыкала" им язык и вообще вела себя неадекватно.

Когда я приехал за 2 часа до вылета, то увидел огромную очередь. Я сначала расстроился из-за того, что рейс задерживается, но когда пообщался с людьми, которые ждали еще со вчерашнего вечера, то понял, что я просто счастливчик,
– прокомментировал турист Яков.

Напомним, что ранее Владимир Омелян отмечал, что ситуация с вывозом украинских туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo" урегулировали.

Теги: Новости Украины авиация Новости Киева Транспорт Скандал
Источник: 24 канал
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