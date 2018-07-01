Скандал в аэропорту "Киев": задерживаются еще 5 авиарейсов

В столичном аэропорту "Киев" пока задерживаются около 5 запланированных на вылет 30 июня и 1 июля авиарейсов. В частности, по данным табло аэропорта Жулян, по состоянию на 13:00 в воскресенье задержаны 3 рейса авиакомпании Bravo.

Об этом свидетельствует информация справки аэропорта "Киев".

24 канал сообщал, что в аэропорту "Киев" 30 июня вновь возникли проблемы с отправкой украинских туристов на отдых. Все из-за авиарейса в Египет, который переносили около 10 раз.

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Также известно, что рейс Bravo Airways в Афины задерживается с 12:30 до 18:30;

Рейсы в Аликанте задерживается с 8:00 до 19:40;

Рейс в Анталию задержан с 3:00 утра до 0:00;

Рейс Anda air в Даламан задерживается до 21:10:

Задерживается рейс в Батуми авиакомпании SkyUP.

Кроме того, некоторые рейсы были осуществлены с задержкой почти в 12 часов. Так, рейс BAY4425 авиакомпании Bravo Airways в направлении Киев – Даламан должен был отправиться 1 июля в 00:05 однако был задержан и новое время отправлении – 11:38.

Также не осуществлены некоторые авирейсы, запланированные к вылету на 30 июня.

"Возможно, еще несколько рейсов, которые не вылетели вчера. Есть рейсы, не на табло, для справки, информацию по ним не предоставляли. За ними также задержка", – рассказали в справке.