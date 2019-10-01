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      Скандал в центре реабилитации детей в Одессе: появились шокирующие детали о пострадавшей девочке

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      В одесском центре реабилитации детей разгорелся скандал. Там 14-летняя воспитанница наглоталась химикатов, чтобы сбежать из нечеловеческих условий. Когда девочке стало совсем плохо, воспитатели не вызвали ей скорую, а наоборот – начали ей угрожать.

      Что произошло в центре психологической реабилитации?

      Слухи, что воспитатели здесь бьют детей, ходили давно. 14-летняя Мира Гайтан решила напиться химикатов, говорит – чтобы вырваться из этого ада.

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      "Нам дали две таблетки для мытья пола, я взяла отломала кусочек и его выпила. Мне сразу стало плохо, у меня началась рвота. Где-то через час я пожаловалась, что у меня начал очень сильно болеть живот", – рассказала девочка.

      Потерпіла Міра Гайтан
      Потерпевшая Мира Гайтан

      Когда девушке стало плохо, сотрудники центра решили, что ребенок врет. Более того, начали угрожать ей и другим ребятам, которые просили вызвать скорую. В конце концов, девушку госпитализировали, у нее – ожоги слизистой оболочки кишечника.

      Девочка рассказала жуткие подробности о жизни в центре реабилитации

      О своей жизни в центре Мира рассказывает жуткие подробности. Говорит, раньше отсюда убегала. И когда ее поймали, то сначала избили, а потом зверски обрезали волосы.

      В центре Виталий Анатольевич дал команду нас постричь. Кто такой Виталий Анатольевич? Это заместитель директора. Я спросила, на каких основаниях? Мне сказали, что выпишут справку, что у меня вши и я не докажу обратного,
      – добавляет Мира.

      Девушка попала в центр психологической реабилитации несколько месяцев назад. После того, как поссорилась с мамой и убежала из дома. Когда полиция ее нашла, она пила алкоголь с друзьями. Поэтому Миру не отдали матери, а доставили в центр.

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      Мать настроена вернуть ребенка домой. Женщина обратилась в полицию, забрала дочь из больницы и отвезла на снятие побоев.

      В центре психологической реабилитации от комментариев отказываются. Говорят – никого здесь не бьют. А волосы девушке не обстригали. Этим делом уже занялись правоохранители. В полиции начали уголовное производство. А пока будет длиться следствие, Мира будет оставаться в реабилитационном центре.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Скандал Здоровье Новости Одессы Постраждалі Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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