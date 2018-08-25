Скандал в Днепре: медики отказались оказать помощь окровавленному мужчине

В Днепре медики отказались осматривать окровавленного мужчину, потому что он не проживал в районе медицинского учреждения и не был в нем зарегистрированы. Некоторую помощь медики лишь предоставили после скандала, правда даже не имели необходимых лекарственных средств.

Об этом сообщила военный врач и одновременно волонтер Елена Мосийчук на своей странице в Facebook.

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"Приехала я за мамой в травматологическое отделение областной больницы, что на улице Космической в ​​Днепре. Сижу в машине и жду. Подлетает джип, из него выходят два человека – один полностью окровавлен. 10 минут они блуждали по больнице в поисках помощи. Везде отказывали с фразой – вы не относитесь к нашей больнице и району. Окровавленный мужчина вышел, опустив голову, и от безнадежности поплыл на пол, опершись на автомобиль", - отметила медик.



По ее словам, увидев это, она схватила аптечку и подбежала к мужчине.

У пострадавшего на руке был затянуто пояс. Рука была разорвана, кровь шла, куски мяса просто сползали с тела. Друг потерпевшего просил о помощи, не понимая "как это врачи отказали?" Перевязала, остановила кровь, и после того, как мы вызвали резонанс, вышли врачи. Небрежно непринужденной походкой вышли молодые девочки. Неохотно подошли к мужику со словами "что случилось .." А потом сказали, что у них нет медикаментов,

– убеждает Елена Мосийчук.

В то же время она добавляет, что врачи спрашивали, есть ли у нее, в частности, катетер, физический раствор, обезболивающие препараты.



"Я, конечно, все, что было, дала, ведь все мы знаем понятие "золотой час". А прошло уже сорок минут. Наблюдая, как эти "врачи" 15 минут не могли поставить капельницу лежащему человеку, я была в шоке. Двадцать минут просили забрать в "скорую". Пока матом не начали общаться, врачи и пальцем не хотели ворошить. Вот так люди умирают под дверью больницы. И не важно, на джипе ты приехал, как этот человек, или простой бедняк", – отметила женщина.



Также волонтер добавила, что ранения пострадавший получил в результате неосторожного пользования болгаркой, и обнародовала соответствующие фото (18+) из больницы.

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