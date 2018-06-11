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Скандал в интернет-магазине STYLUS.ua: владелец сервиса избил возмущенного пользователя

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Скандал начался из-за Amazon Kindle
Скандал начался из-за Amazon Kindle / Фото из открытых источников

Основатель маркетингового агентства Roman.ua Роман Рыбальченко рассказал, что электронная книга Amazon Kindle, которую он приобрел в интернет-магазине STYLUS.ua, оказалась ворованной. Однако, в магазине эту проблему не решили и все закончилось избиением.

Об этом сам Рыбальченко рассказал в своем Facebook.

После того, как он приобрел Kindle, попытался привязать устройство к аккаунту в Amazon, однако этого сделать не удалось. В техподдержке компании пояснили, что это устройство в статусе "украден/потерян".

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Как рассказывает Рыбальченко, он попытался разобраться с проблемой в колл-центре магазина, но тут решить проблему не смогли.

Поэтому он обратился к владельцу STYLUS.ua Андрею Карпюку. Сначала СЕО попросил Романа сбросить информацию о товаре, чтобы менеджеры магазина все проверили.

И через некоторое время Карпюк перезвонил и решил пообщаться лично.

Я сижу с открытым ноутбуком, чтобы показать чат с Амазонии и вдруг получаю шквал словесных обвинений с таким содержанием:
– Ты специально на конференцию приехал, чтобы меня найти? Зачем ты меня выдергиваешь из доклада?

Я как-то удивился от такого потока фраз и спрашиваю:
– То есть, ты меня сейчас обвиняешь, что в твоем магазине мне продали краденое?

И тут Андрей на меня набрасывается. Начинает бить мой ноутбук об стол и пол, подскакивает ко мне и начинает наносить методические удары кулаком мне в бровь,

– описал инцидент Рыбальченко.

После неприятного инцидента пострадавший вызвал скорую, где ему наложили 2 шва. Мужчина уже написал заявление в полицию.\

При этом, как пишет издание ain.ua, Карпюк заявил, что не собирался вступать в конфликт. По его словам, Рыбальченко отказался уточнять в переписке детали, поэтому он не знал, в чем заключалась проблема. Рыбальченко якобы с ходу встретил его нецензурной бранью, за что "получил релевантный ответ".

"То, что хочет Роман – никто не понимает. Ему видимо больше не о чем писать и он начинает копать всю эту грязь. Если бы нужно было решить проблему с книгой, все решилось бы и без меня", – заявил Карпюк.

Более того, он добавил, что позже к нему подходил какой-то товарищ Романа, который предлагал урегулировать конфликт деньгами. Сам Рыбальченко опровергает эту информацию. По его версии, Карпюк предложил ему лишь оплатить услуги врача и "не хотел даже обсуждать компенсацию морально-материального вреда, хотел чтобы я тоже извинился".

Теги: Интернет Техно Amazon
Источник: 24 Канал
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