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Скандал в Киевской области:школу без крыши затапливало дважды из-за недобросовестного подрядчика

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Под Киевом ливень затопил школу без крыши: родители и чиновники обвиняют подрядчика
Под Киевом ливень затопил школу без крыши: родители и чиновники обвиняют подрядчика / ТСН

18 июля в селе Старые Безрадичи, что на Киевщине, в результате безумного ливня затопило местную школу, которая, ожидая ремонт, несколько недель простояла без крыши.

Как сообщает ТСН, родители учеников обвиняют в инциденте подрядчика, а именно компанию "КСТ-Инвест", которая выиграла тендер на капитальный ремонт школы: обновление кровли и утепление фасада, общей стоимостью почти в 2,5 миллиона гривен.

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По их словам, перед этим ремонт в классах сделали за собственные деньги, и все было завершено на 90%, а теперь все стены – в подтеках, а на полу стоят лужи.

Школа, Київщина, затопило, негода, підрядник, скандал

В результате непогоды на стенах классов образовались подтеки

Относительно "КСТ-Инвест", то 22 июля фирма получила первую часть денег и частично закупила материал, а 26-го числа начала ремонт с того, что работники сняли старое покрытие школы, на чем и остановились. Впоследствии задержку в компании объяснили проблемами с поставкой металлопрофиля для новой крыши.

В итоге две недели школа стояла практически незащищенной перед непогодой, пока 11 июля не прошел первый ливень. Установленный на случай дождей гидробарьер (пленка) в свою очередь не выдержала напора воды.

Школа, Київщина, затопило, негода, підрядник, скандал

Школу в Старых Безрадичах из-за подрядчика затапливало дважды

"В первый раз протекло не слишком сильно – было только одно пятно в коридоре. Учителя и люди из села сбежались, сами вычерпывали воду. Подрядчик ничего не делал, как и его работники", – убеждает заместитель директора школы Светлана Микуляк.

Заметим, что после первого случая работники наконец завезли часть материала, однако его хватило на укрытие лишь незначительной части школьной крыши, а открытую часть кровли дополнительно накрыли пленкой, но и она не выдержала.

Поэтому, дождь, который прошел по селу вечером 18 июля, залил школьные помещения до первого этажа.

"Протекло до актового зала, на первом этаже. Там – мокрая стена. Залило кабинет психолога, коридор. Компьютерный класс, который мы делали собственными силами, находится в критическом состоянии. Залило водой и подсобное помещение кабинета информатики. Там интерактивная доска , телевизоры, оборудование для Wi-Fi. Это все – непереносимое", – рассказывает заместитель директора.

Школа, Київщина, затопило, негода, підрядник, скандал

Больше всего в результате ливня досталось кабинету информатики, откуда часть оборудования невозможно было вынести

В то же время она добавляет, что никакой связи с директором "КСТ-Инвест" Тарасом Дуднием не было, а накануне к нему не могли дозвониться даже чиновники из районного управления образования.

Глава управления образования Обуховского района Алексей Сукенников со своей стороны говорит, что проблемы с подрядчиком возникли с самого начала.

Наш районный технадзор, директор школы и я лично просили подрядчика не открывать крышу, потому что мы уже имеем подобную практику в Германовке (село в Обуховском районе – 24 канал). Там так же открыли крышу, не завезли материал, и во время ливней вода намочила потолок кабинетов. Но подрядчик заверил, что гидробарьер, который был положен, выдержит любые ливни, и постоянно кормил обещаниями, что металлопрофиль завезут со дня на день,
– возмущается чиновник.

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Кроме того, отмечает он, после последнего мощного ливня подрядчик предоставил гарантийное письмо, что возместит убытки школе. Как предполагает глава управления образования, вероятно, это будет заключаться в текущем ремонте классов, которые получили повреждения. Именно таким путем решения проблемы пошшли в Германовке.

Школу затопило без крыши в Киевской области: видео

"Правда, практика показывает, что директор "КСТ-Инвест" является щедрым на обещания, которые не выполняет. В частности, районному управлению образования были озвучены заверения, что в четверг, 19 июля, в школу доставят остальной нужный для кровли материал и начнут монтаж. Однако по состоянию на 18:30 металлопрофиля в школе нет. Согласно контракту, подрядчик должен завершить капитальный ремонт до 25 августа. А конечным сроком возмещения убытков в гарантийном письме указано 15 августа", – констатируют журналисты.

Теги: Новости Украины Новости Киева Строительство Деньги Непогода в Украине Образование Скандал
Источник: 24 Канал
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