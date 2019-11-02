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      Скандал в Кувейте: рабовладельцы продавали людей в Instagram – видео

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      Женщин продавали в соцсети Instagram
      Женщин продавали в соцсети Instagram / bbc.com

      В Кувейте работорговцы через Instagram и другие приложения от Google и Apple размещали объявления о продаже людей.

      Работорговцы продавали женщин в качестве домашней прислуги с помощью хештегов, например, maids for sale (служанки на продажу). Об этом сообщает ВВС.

      К теме: Били и отбирали еду: в Одесской области обнаружили бараки с работниками-рабами – фото, видео

      После публикации расследования, власти Кувейта требовали удалить эти аккаунты, а также заставили работорговцев подписать юридическое обязательство не заниматься торговлей людьми.

      В соцсети Instagram уже заявили, что удалили все объявления о продаже рабов и пообещали предотвратить подобные случаи в будущем.

      Фактически это онлайн-рынок рабской силы. И если Google, Apple, Facebook и другие компании распространяют эти приложения, их следует привлечь к ответственности,
      – заявила спецпредставитель ООН по современным формам рабства Урмила Бхула.

      Отметим, что 9 из 10 домохозяйств Кувейта пользуются услугами домработниц. Они приезжают в страны Персидского залива из беднейших уголков планеты, надеясь заработать достаточно, чтобы отправлять деньги семьям на родину.

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      Смотрите видео расследования журналистов о продаже рабов в Кувейте

      Что известно о трудовом рабстве в мире и Украине?
      Торговля людьми – это глобальный преступный бизнес. Он настолько прибыльный, что охватывает почти весь мир. По данным Международной организации труда, 21 миллион человек во всем мире стали жертвыми принудительного труда.

      Украина является и страной назначения, и страной транзита, и страной происхождения именно торговли людьми. Всего за все время независимости Украины 230 тысяч граждан становились жертвами торговли людьми. Половина из них – жертвы трудовой эксплуатации. Другие – были вовлечены в сексуальное рабство, попрошайничество и торговлю органами.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Instagram Соцсети Кувейт Трудовое рабство
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