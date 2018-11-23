Скандал в львовском лицее: родители не пускают детей на уроки из-за одноклассника-хулигана

25 детей в Львове не ходят в школу из-за одного маленького хулигана: мальчик только в первом классе, а уже допек одноклассникам так, что их родители поставили ультиматум – или отчислят, или их дети на учебе не появляться. Говорят, не раз обращались к маме проблемного ребенка, однако она на жалобы не обращала внимания.

Парень выливал в суп компот, обстригал девочкам волосы, даже писал на одноклассника. И это далеко не все, что натворил первоклассник в лицее имени Ивана Пулюя.

Читайте также: Во Львове водитель маршрутки набросился с кулаками на подростка: видео

Родители детей, которые учатся вместе с мальчиком в одном классе, решили действовать радикально: уже три дня 25 учащихся не приходят на учебу.

Мы предупреждали много раз. Мальчик избил не одного одноклассника. У моего мальчика забирал деньги. В классе могла какая-то вещь исчезнуть – то ли игрушка, то ли еда, то сладости,

– рассказала мать одного из первоклассников Татьяна.

Больше всего возмутило родителей не поведение ребенка, а то, что мама хулигана не реагировала на жалобы. Директор школы рассказала, что молодая женщина воспитывает сына одна, работает на нескольких работах.

Уже три дня 25 учеников не приходят на учебу

После долгих разговоров мама мальчика согласилась на помощь специалиста. Теперь вместе с учителем в классе всегда будет присутствовать школьный психолог.

Важно научить ребенка не только тому, как в школе реагировать конструктивно, но так же и дома, и когда с друзьями играет. Иначе с эмоциями ему трудно справиться. Когда он что-то хочет, то действует импульсивно,

– объяснила школьный психолог Ирина Синицкая.

И несмотря на несносное поведение, говорят учителя, ребенок умный и одаренный. К нему только надо найти правильный подход. "Мы будем обращаться к клиническому психологу, будем просить помощи и поддержки у психотерапевта, будем предлагать индивидуальную форму обучения", – отметила директор лицея Ирина Хмель.

Парень признался, что в школе ему просто скучно – поэтому и хулиганит

Уже в понедельник все ученики этого класса должны вернуться на учебу. Пока журналисты 24 канала снимали сюжет, мальчик изо всех сил старался быть послушным. Признался, что в школе ему просто скучно – поэтому и хулиганит.

Напомним, ранее 24 канал писал о другом скандале в одной из школ Львова: ученикам предложили купить дневники, в цену которых входит страховой полис. Стоимость такого дневника – 25 гривен, но ситуация возмутила родителей не из-за денег, а из-за сомнительности всей "схемы".