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      Скандал в Одессе: 5-звездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за коронавируса

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      Отель "Калифорния" в Одессе / Фейсбук-страница заведения

      В Одессе отель "Калифорния" отказывается обслуживать гостей из Китая. В сети пишут, что это связано с распространением смертельного коронавируса, впервые зафиксированного в этой азиатской стране.

      Табличку с сообщением, что туристам из Китая запрещено проживать в "Калифорнии", представители гостиницы разместили на стойке регистрации. Здесь об этом говорится на русском и английском языках, сообщают в соцсетях.

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      "Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", – говорится в объявления.

      Отель "Калифорния" является пятизвездочным. Размещается он на улице Еврейской.

      Китай, коронавірус, Каліфорнія, Одеса, туризм Обращение к туристам из Китая в одесской гостинице "Калифорния"

      К слову, недавно во Львове госпитализировали двух людей, вернувшихся из Китая. Известно, что это один львовянин, который учился в Китае. А другой поехал в Китай в туристическую поездку, но ее прервал и вернулся во Львов. Также на карантин отправили девушку, которая обратилась к медикам за помощью, в Ровно. Известно, ей – 22 года, а к медикам она обратилась после того, как у нее повысилась температура.

      Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

      • По состоянию на 2 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 305 человек. Общее количество инфицированных – более 14 тысяч человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 328 человек.
      • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
      • Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
      • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
      • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
      • За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.
      • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

      коронавірус 2020, як уберегтися
      Мифы и правда о том, как передается и каким образом уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

      В центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника: видео и фото погибшего
      2 февраля
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Китай Коронавирус 2020 Скандал Новости Одессы
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