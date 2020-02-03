Скандал в Одессе: 5-звездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за коронавируса
В Одессе отель "Калифорния" отказывается обслуживать гостей из Китая. В сети пишут, что это связано с распространением смертельного коронавируса, впервые зафиксированного в этой азиатской стране.
Табличку с сообщением, что туристам из Китая запрещено проживать в "Калифорнии", представители гостиницы разместили на стойке регистрации. Здесь об этом говорится на русском и английском языках, сообщают в соцсетях.
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"Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", – говорится в объявления.
Отель "Калифорния" является пятизвездочным. Размещается он на улице Еврейской.
Обращение к туристам из Китая в одесской гостинице "Калифорния"
К слову, недавно во Львове госпитализировали двух людей, вернувшихся из Китая. Известно, что это один львовянин, который учился в Китае. А другой поехал в Китай в туристическую поездку, но ее прервал и вернулся во Львов. Также на карантин отправили девушку, которая обратилась к медикам за помощью, в Ровно. Известно, ей – 22 года, а к медикам она обратилась после того, как у нее повысилась температура.
Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 2 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 305 человек. Общее количество инфицированных – более 14 тысяч человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 328 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
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