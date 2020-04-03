Скандал в одесском медцентре: Зеленский отреагировал на обращение врачей
Работники Одесского областного клинического медцентра записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Медики сетуют, что в центре критически не хватает техники и персонала, чтобы лечить больных коронавирусом. Сейчас президент прокомментировал эту ситуацию.
То же касается и обращения врачей Одесского областного медицинского центра. По его словам, к решению этих проблем уже привлекли ОГА и департамент здравоохранения.
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Он также подчеркнул, что Одесский центр не был определен как госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Но расширяя список, решили добавить и это заведение. При этом сейчас на этой базе не происходит прием пациентов с подозрением на COVID-19, также там не проходит лечение больных.
Мы понимаем эти проблемы. Туда уже доставлены респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских работников будет усилен,
– заявил президент.
Также среди жалоб врачей было и то, что они не получили инструктаж, поэтому даже не знают, как действовать во время диагностирования или лечения больных коронавирусом. Поэтому Зеленский уверяет, что заведение посетила группа эпидемиологов, которая провела детальный инструктаж, в частности по перепрофилированию других отделений заведения.
Детали скандала
Одесский областной клинический медицинский центр входит в первый этап развертывания эпидбаз в регионе. И местные врачи говорят, если произойдет увеличение пациентов с коронавирусом, то медучреждение не сможет оказывать помощь.
В частности, они сетуют, что уволилась чуть ли не половина от всего персонала. Также им критически не хватает средств для личной защиты – по их словам, в центре есть только тысяча масок-респираторов и сто защитных костюмов. По подсчетам медиков, этого хватит не более чем на 4 дня работы.
Еще одна проблема – нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких – их в центре только 8 штук.
Коронавирус в Одесской области
По состоянию на 3 апреля в области лабораторно подтвердили 22 случая заражения коронавирусом. Всех новых пациентов госпитализировали. Состояние больных в Одессе оценивают как средней тяжести. Как рассказали сами пациенты, только один из них приехал из-за границы.
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