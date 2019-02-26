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      Скандал в Одесском медунивере: депутаты просят Порошенко помощи от рейдеров

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      Одесский медуниверситет
      Одесский медуниверситет / dozorro.org

      Ряд народных депутатов и общественных деятелей Украины обратилась к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием вмешаться в ситуацию, которая произошла в Одесском национальном медицинском университете.

      Речь идет о ситуации, произошедшей в ОНМедУ. В июле 2018 года МЗ Украины досрочно разорвало контракт с ректором Запорожаном из-за грубых нарушений им условий контракта и фактического недопущения к проверке комиссии МЗ Украины, пишет "РБК-Украина".

      "Жертвами этого беззакония стали прежде всего высококлассные преподаватели и студенты, которые не получают зарплату и стипендии, которых запугивают и принуждают к незаконным действиям. Де-факто, в ОНМедУ сегодня создано "государство в государстве" – кучка людей захватила государственное учреждение и не выполняет решений профильного министерства, игнорирует законы и Конституцию Украины. Пришло время положить этому конец!", – говорится в обращении к Порошенко и Гройсману.

      Обращение активистов к Порошенко и Гройсману

      Общественные активисты утверждают, что сейчас речь идет о "рейдерском захвате" помещений ОНМедУ, который осуществила медицинская мафия, "в рядах которой оказалась разноцветная компания от бывших доверенных лиц Януковича и лидеров "Партии регионов" в области до сегодняшних горе-оппозиционеров всех мастей".

      "Обращаемся к вам с просьбой взять под личный контроль ситуацию в Одесском Национальном медицинском университете и способствовать возвращению его легитимного руководства к работе, освобождению ОНМедУ от рейдеров, способствовать Министерству здравоохранения Украины в установлении законности в университете и реализации мероприятий по нормализации его работы", – говорится в обращении.

      Среди подписантов народные депутаты Владимир Куренной, Давид Макарян, Мария Ионова, Олег Великин, доктора медицинских и юридических наук и др.

      Напомним, 20 февраля вооруженные "титушки" в балаклавах и со специальными металлическими щитами в руках заблокировали админздание ОДМеДУ, не допустили туда членов наблюдательного совета вуза, а также членов ректората во главе с и. о. ректора Владленой Дубининой, которая должна подписать проект сметы университета на 2019 год.

      В декабре 2018 года Одесский национальный медицинский университет заявил о рейдерском захвате ректората. В Минздраве заявили, что здание взяли под охрану сторонники бывшего ректора вуза Валерия Запорожана.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Студенты Образование
      Источник: 24 Канал
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