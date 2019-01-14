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      Скандал в Одесском медуниверситете: Кабмин решил создать новый вуз

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      В Украине создадут новый Национальный Одесский медицинский университет
      В Украине создадут новый Национальный Одесский медицинский университет / Фото из открытых источников

      Кабинет министров распорядился создать новый Национальный Одесский медицинский университет на базе Одесского национального медуниверситета, о рейдерском захвате которого ведомство заявляло в декабре 2018 года.

      Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

      "Согласиться с предложением Министерства здравоохранения о создании Национального Одесского медицинского университета, реорганизовав путем слияния Одесский национальный медицинский университет и Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского. Реорганизацию осуществить в пределах бюджетных назначений, предусмотренных указанным министерством", – говорится в документе.

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      В распоряжении также отмечается, что студенты Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета продолжат обучение в Национальном Одесском медицинском университете. То есть эта реорганизация не повлияет на рабочий процесс для студентов обоих университетов.

      Напомним, 11 декабря в Министерстве здравоохранения заявили, что неизвестные лица силой захватили здание Одесского медуниверситета и не пускали работников на рабочие места.

      В полиции заверили, что заявление Минздрава не соответствует действительности. На самом деле в учреждение высшего образования наведывалась исполнительная служба.

      Теги: Новости Украины Новости политики Медицина Новости Крыма Кабинет Министров Украины Студенты Новости Одессы Образование
      Источник: 24 канал
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