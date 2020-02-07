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      Скандал в Раде: Нардеп Кучеренко написал заявление в полицию на "слугу народа" Ткаченко

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      Нардеп Кучеренко подал заявление в полицию на "слугу народа" Ткаченко / Коллаж 24 канала

      Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на депутата из "Слуги народа" Максима Ткаченко, который грубо обматерил его в Верховной Раде 6 февраля. По мнению соратника Тимошенко, поведение его коллеги является "хулиганским".

      Копию заявления Кучеренко опубликовал на своей странице в фейсбук. Кроме полиции, он планирует подать аналогичное заявление относительно конфликта с Ткаченко в Комитет по регламенту и депутатской этике ВР.

      Главная: За клоуна получишь пи*ды: скандал депутатов в Раде попал на видео

      "Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу инцидента с депутатом от "Слуги народа" и его хулиганским поведением", – сообщил Кучеренко.

      Кроме того, нардеп "Батькивщины" готов забрать заявление из полиции против коллеги из Рады, но есть условие.

      Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко извинится передо мной лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления и вообще забуду об этом инциденте. В противном случае гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца,
      – подчеркнул депутат.

      Справка! Кучеренко написал заявление в полицию на Ткаченко за мелкое хулиганство – статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ее нарушение предусматривает наказание в виде штрафа.

       

      Что известно о ссоре Кучеренко и Ткаченко?Народные депутаты поссорились в Верховной Раде 6 февраля во время рассмотрения законопроекта о рынке земли. "Слуга народа" Максим Ткаченко подошел к депутату "Батькивщины" Алексею Кучеренко и сказал ему "идти домой, поехать отдохнуть в Трускавец, потому что его время уже вышло" (Кучеренко был депутатом четырех созывов и министром в правительстве Тимошенко).

      В ответ Кучеренко назвал Ткаченко "малолетним клоуном". "Слуга народа" возмутился таким словам и обматерил коллегу: "Сейчас за клоуна, бл*дь! За клоуна вы сейчас пи*ды получите. Вы поняли?".

      Ссора между Ткаченко и Кучеренко: видео (18+)

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Скандал Слуга народа ВО Батькивщина Полиция
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