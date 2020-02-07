Скандал в Раде: Нардеп Кучеренко написал заявление в полицию на "слугу народа" Ткаченко

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на депутата из "Слуги народа" Максима Ткаченко, который грубо обматерил его в Верховной Раде 6 февраля. По мнению соратника Тимошенко, поведение его коллеги является "хулиганским".

Копию заявления Кучеренко опубликовал на своей странице в фейсбук. Кроме полиции, он планирует подать аналогичное заявление относительно конфликта с Ткаченко в Комитет по регламенту и депутатской этике ВР.

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"Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу инцидента с депутатом от "Слуги народа" и его хулиганским поведением", – сообщил Кучеренко.

Кроме того, нардеп "Батькивщины" готов забрать заявление из полиции против коллеги из Рады, но есть условие.

Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко извинится передо мной лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления и вообще забуду об этом инциденте. В противном случае гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца,

– подчеркнул депутат.

Справка! Кучеренко написал заявление в полицию на Ткаченко за мелкое хулиганство – статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ее нарушение предусматривает наказание в виде штрафа.

Что известно о ссоре Кучеренко и Ткаченко?Народные депутаты поссорились в Верховной Раде 6 февраля во время рассмотрения законопроекта о рынке земли. "Слуга народа" Максим Ткаченко подошел к депутату "Батькивщины" Алексею Кучеренко и сказал ему "идти домой, поехать отдохнуть в Трускавец, потому что его время уже вышло" (Кучеренко был депутатом четырех созывов и министром в правительстве Тимошенко).



В ответ Кучеренко назвал Ткаченко "малолетним клоуном". "Слуга народа" возмутился таким словам и обматерил коллегу: "Сейчас за клоуна, бл*дь! За клоуна вы сейчас пи*ды получите. Вы поняли?".

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