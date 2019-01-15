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      Скандал в России: как дети чиновников и депутатов отдохнули в Турции за счет государства

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      Скандал в России: как дети чиновников и депутатов отдохнули в Турции за счет государства
      Скандал в России: как дети чиновников и депутатов отдохнули в Турции за счет государства / Фото из открытых источников

      В Брянской области РФ в городе Клинцы вспыхнул скандал – один благотворительный фонд пригласил детей из многодетных и малообеспеченных семей на отдых в Турцию. Зато отдыхать поехали дети депутатов и чиновников.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал автор и журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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      По словам Гнапа, вскоре выяснилось, что большую часть группы составили не дети из малообеспеченных семей, а дети чиновников и депутатов. В частности, в поездку отправилась даже дочь Олега Шкуратова – мэра этого городка, который официально является долларовым миллионером.

      Когда же один из местных активистов осмелился спросить у мэра и его заместителя, как же так произошло с отбором детей, то услышал вот такой ответ: "Разве дети работников администрации – это не дети?". В ответ администрация города пыталась оправдаться, мол, во-первых, все дети равны, и одни дети не хуже других, – подчеркнул журналист.

      "Во-вторых, дети чиновников и депутатов – очень талантливые, а талантливую молодежь надо поощрять и поддерживать, именно поэтому их и наградили поездкой в Турцию. А, в-третьих, для поездки детям нужны были заграничные паспорта, а у детей из малообеспеченных семей, как вы понимаете, с этим проблема", – добавил Гнап.

      Видео полного выпуска блога Дмитрия Гнапа "Право на правду" от 15 января 2019

       

      Напомним, несколько месяцев назад похожая история произошла в Краматорске Донецкой области группа украинских детей отправилась на отдых в Хорватию. На бесплатный отдых должны были поехать дети бойцов и погибших в АТО. Но, как оказалось, таких отправили только четверо, остальные 11 – дети местных чиновников и бизнесменов.

      Теги: Новости России Новости политики Скандал Деньги Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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