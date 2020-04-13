Скандал в США из-за COVID-19 на атомном авианосце: 550 больных военных, министр в отставке
Вспышка COVID-19 на военном судне "Теодор Рузвельт" – заболело более 10% экипажа – вызвал скандал в Пентагоне. А скандал привел к увольнению капитана атомного авианосца и отставке исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли.
Скандал в Пентагоне разгорелся с 1 апреля – после письма от капитана корабля "Теодор Рузвельт" о критической ситуации с коронавирусом среди экипажа. Детали скандала рассказали в AFP
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Скандал с коронавирусом на USS Theodore Roosevelt: что известно
- Письмо капитана "Теодора Рузвельта" Бретта Крозье попало в СМИ и разожгло публичное противостояние ВМС и Пентагона.
- В тексте письма ветеран американских ВМС обвинил Пентагон, что тот не уделяет внимания эпидемии на атомном авианосце.
- Крозье тогда просил позволить вывести экипаж с судна и стерилизовать корабль.
- Послание военного было, как считают в Пентагоне, излишне эмоциональным. "Мы не воюем. Матросы не должні умирать", – писал Крозье.
- Министр обороны США Марк Эспер отметил, что такое письмо является ничем иным как умышленным нарушением субординации.
- Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли пошел еще дальше – он обвинил Крозье в измене.
- Да, на следующий день он извинился, но Трамп уже принял решение. Тот же Эспер сообщил, что Модли "ушел в отставку по собственному желанию".
Последствия скандала из-за коронавируса на атомном авианосце
- Сначала – 2 апреля – от управления судном устранили капитана Бретта Крозье, не проведя никакого служебного расследования.
- А за 5 дней, 6 апреля, исполняющего обязанности министра военно-морских сил США Томаса Модли отправили в отставку – якобы по его желанию.
- На американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт" по состоянию на 13 апреля протестовали уже почти всех членов экипажа - 92%.
- Коронавирус обнаружили аж у 550 человек (всего на борту 4800 военных США).
- Тем военным, тест которых был отрицательным, позволили уйти с судна – их поместили в гостиницах и казармах на Гуаме.
- Что делать дальше с атомным судном, которое требует и стерилизации, и постоянного ухода одновременно – в Пентагоне пока не знают.
Коронавирус в США по состоянию на 13 апреля зафиксировали уже более чем 560 000 человек от болезни умерли 22 000, а вылечились 32 000 американцев.
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