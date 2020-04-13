Скандал в США из-за COVID-19 на атомном авианосце: 550 больных военных, министр в отставке

Вспышка COVID-19 на военном судне "Теодор Рузвельт" – заболело более 10% экипажа – вызвал скандал в Пентагоне. А скандал привел к увольнению капитана атомного авианосца и отставке исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли.

Скандал в Пентагоне разгорелся с 1 апреля – после письма от капитана корабля "Теодор Рузвельт" о критической ситуации с коронавирусом среди экипажа. Детали скандала рассказали в AFP

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Скандал с коронавирусом на USS Theodore Roosevelt: что известно

Письмо капитана "Теодора Рузвельта" Бретта Крозье попало в СМИ и разожгло публичное противостояние ВМС и Пентагона.

В тексте письма ветеран американских ВМС обвинил Пентагон, что тот не уделяет внимания эпидемии на атомном авианосце.

Крозье тогда просил позволить вывести экипаж с судна и стерилизовать корабль.

Послание военного было, как считают в Пентагоне, излишне эмоциональным. "Мы не воюем. Матросы не должні умирать", – писал Крозье.

Министр обороны США Марк Эспер отметил, что такое письмо является ничем иным как умышленным нарушением субординации.

Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли пошел еще дальше – он обвинил Крозье в измене.

Да, на следующий день он извинился, но Трамп уже принял решение. Тот же Эспер сообщил, что Модли "ушел в отставку по собственному желанию".

Последствия скандала из-за коронавируса на атомном авианосце

Сначала – 2 апреля – от управления судном устранили капитана Бретта Крозье, не проведя никакого служебного расследования.

А за 5 дней, 6 апреля, исполняющего обязанности министра военно-морских сил США Томаса Модли отправили в отставку – якобы по его желанию.

На американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт" по состоянию на 13 апреля протестовали уже почти всех членов экипажа - 92%.

Коронавирус обнаружили аж у 550 человек (всего на борту 4800 военных США).

Тем военным, тест которых был отрицательным, позволили уйти с судна – их поместили в гостиницах и казармах на Гуаме.

Что делать дальше с атомным судном, которое требует и стерилизации, и постоянного ухода одновременно – в Пентагоне пока не знают.

Коронавирус в США по состоянию на 13 апреля зафиксировали уже более чем 560 000 человек от болезни умерли 22 000, а вылечились 32 000 американцев.

Где находится остров Гуам: смотрите карту