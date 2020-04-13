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      Скандал в США из-за COVID-19 на атомном авианосце: 550 больных военных, министр в отставке

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      Скандал с коронавирусом на USS Theodore Roosevelt / US navy

      Вспышка COVID-19 на военном судне "Теодор Рузвельт" – заболело более 10% экипажа – вызвал скандал в Пентагоне. А скандал привел к увольнению капитана атомного авианосца и отставке исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли.

      Скандал в Пентагоне разгорелся с 1 апреля – после письма от капитана корабля "Теодор Рузвельт" о критической ситуации с коронавирусом среди экипажа. Детали скандала рассказали в AFP

      Обратите внимание Коронавирус в США: Трамп ввел режим катастрофы во всех штатах впервые в истории страны

      Скандал с коронавирусом на USS Theodore Roosevelt: что известно

      • Письмо капитана "Теодора Рузвельта" Бретта Крозье попало в СМИ и разожгло публичное противостояние ВМС и Пентагона.
      • В тексте письма ветеран американских ВМС обвинил Пентагон, что тот не уделяет внимания эпидемии на атомном авианосце.
      • Крозье тогда просил позволить вывести экипаж с судна и стерилизовать корабль.
      • Послание военного было, как считают в Пентагоне, излишне эмоциональным. "Мы не воюем. Матросы не должні умирать", – писал Крозье.
      • Министр обороны США Марк Эспер отметил, что такое письмо является ничем иным как умышленным нарушением субординации.
      • Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли пошел еще дальше – он обвинил Крозье в измене.
      • Да, на следующий день он извинился, но Трамп уже принял решение. Тот же Эспер сообщил, что Модли "ушел в отставку по собственному желанию".

      Последствия скандала из-за коронавируса на атомном авианосце

      • Сначала – 2 апреля – от управления судном устранили капитана Бретта Крозье, не проведя никакого служебного расследования.
      • А за 5 дней, 6 апреля, исполняющего обязанности министра военно-морских сил США Томаса Модли отправили в отставку – якобы по его желанию.
      • На американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт" по состоянию на 13 апреля протестовали уже почти всех членов экипажа - 92%.
      • Коронавирус обнаружили аж у 550 человек (всего на борту 4800 военных США).
      • Тем военным, тест которых был отрицательным, позволили уйти с судна – их поместили в гостиницах и казармах на Гуаме.
      • Что делать дальше с атомным судном, которое требует и стерилизации, и постоянного ухода одновременно – в Пентагоне пока не знают. 

      Коронавирус в США по состоянию на 13 апреля зафиксировали уже более чем 560 000 человек от болезни умерли 22 000, а вылечились 32 000 американцев. 

      Где находится остров Гуам: смотрите карту

      коронавирус
      Напоминаем простые правила, соблюдение которых поможет избежать инфицирования / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Скандал Новости США Здоровье Медицина
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