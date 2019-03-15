Скандал, война и государственная измена: почему говорят о назначении во внешней разведке

Уход Егора Божка с должности руководителя Службы внешней разведки Украины спровоцировал скандал в разведывательном ведомстве. Как он возник и что в нем скандального?

Разведывает. Эта служба осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Ее сотрудники добывают актуальную и интересную информацию, используя агентуру и все возможности технического прогресса. Затем всю полученную информацию они анализируют и на ее основе готовят аналитические материалы, прогнозы и сценарии развития ситуации в сфере национальной и международной безопасности.

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Собственно, вполне прогнозируемый. 13 марта 2019 года Порошенко подписал указ об увольнении Егора Божка с должности руководителя Службы внешней разведки Украины.



Егор Божок возглавлял внешнюю разведку лишь 18 месяцев (фото из открытых источников)

Отныне Божок будет работать в правительстве и займет высокую должность в МИД – заместителя министра.

Вітаю нового «старого» дипломата, новопризначеного заступника Міністра закордонних справ Єгора Божка. Форма ще військова, але зміст дипломатичний Welcome back on board pic.twitter.com/JO5UQ9aE7H — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 14, 2019

Это еще не скандальная часть истории. В МИД Божок будет находиться абсолютно на своем месте – он грамотный дипломат, который прекрасно ориентируется в том направлении, за который ему поручено отвечать.

Тем временем, возглавлять Службу внешней разведки автоматически будет первый заместитель главы ведомства Сергей Семочко. И вот это уже-абсолютно скандальная история.

Потому что первый заместитель главы Службы внешней разведки Семочко, во времена пребывания во главе экономической контрразведки СБУ, вмешивался в закупку лекарств для диализа. А вмешательства эти вызвали остановку закупок и нехватку препаратов, из-за чего умерло две сотни человек. Это выяснили журналисты программы " Наши деньги с Денисом Бигусом"

Также журналистам удалось вычислить семью Семочки и обнаружить, что в течение 2016-2018 года они купили три имения в Козине за 8 миллионов долларов. Если верить официальным доходам, то они этого сделать не могли.

Члены семьи Семочки имеют российские паспорта и часто бывают на территории аннексированного Россией Крыма. Здесь у них, якобы есть бизнес. В условиях войны с Россией – это может быть, мягко говоря, потенциально вредным для человека, который руководит внешней разведкой.

Позже СБУ сообщила, что открыла уголовное производство по статье "государственная измена", но детали расследования засекречены. Известно, что контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочки. Он же настаивал, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

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16 декабря 2018 года на пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил, что будет принимать решение относительно увольнения Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки по результатам завершения проверки контрразведкой СБУ. Но, очевидно, Семочка в должности решили оставить.

24 января 2019 года Божок, тогда еще председатель СЗРУ, в интервью заявил, что лишил Семочко доступа к гостайне, хотя допуск у него остается. Решение лишить доступа Семочко к гостайне, по словам Божка, он принял на основании информации от СМИ. И сам Семочко это решение поддержал.

Нет. Оказывается, у главы внешней разведки есть два первых заместителя. Один – Семочко. Второй – Андрей Алексеенко. Он не столь скандальный, как его коллега, которого подозревают в государственной измене.

Известно, что Алексеенко работал на различных должностях в системе Министерства иностранных дел Украины. Входит в состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Информация об Алексеенко на сайте СЗРУ

В СМИ публиковали сплетни, что он является человеком Виктора Шокина (генпрокурор Украины – "24"). Но форма подачи этих сплетен не вызывает большого доверия. Подтверждение или опровержение этой информации найти не удалось.

Алексеенко и Семочко вдвоем будут руководить Службой внешней разведки Украины.

Точно сказать невозможно. По закону – до официального назначения нового главы Службы внешней разведки. Когда именно это произойдет – пока неизвестно.

Видео полного выпуска программы "Наші гроші з Денисом Бигусом" о Сергее Семочке: