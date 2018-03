Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?

В Facebook произошла крупнейшая утечка информации за всю историю его деятельности. Частная компания с анализа данных Cambridge Analytica (CA) собрала данные примерно 50 миллионов пользователей социальной сети и использовала их без разрешения. Сайт "24" рассказывает, как CA с помощью этих данных влияла на выборы по всему миру, кому это было нужно и к каким последствиям приведет.

Сейчас можно утверждать, что в случае причастности руководства Facebook в незаконном использовании информации на страницах своих пользователей, интернет-гиганта, кроме серьезных правовых последствий, ждет банкротство.

Что на самом деле произошло?

Facebook уже длительное время критикуют за распространение российской пропаганды и фейковых новостей, что могло повлиять на результаты голосования во время президентских выборов в США и референдума по Brexit. В этом ключе расследования, которое 17 марта опубликовали авторитетные мировые издания – The New York Times и The Guardian – сгущают тучи над и так уже затянутым небом обвинений против социальной сети. Материалы американской и британской газет основываются на показаниях бывшего сотрудника Cambridge Analytica, специалиста по анализу данных Кристофера Вайли, который заявил, что компания, где он работал, в 2014 году через посредника собрала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы с помощью специальной программы разработать психологические портреты избирателей, а затем подбирать для них релевантную политическую рекламу. И все это – по заказу политтехнологов Дональда Трампа.

Я жалею об этом (сбор и неправомерное использование информации с Facebook – "24"). Это был очень неэтичный эксперимент, потому что вы играете с психологией целой страны без их согласия или осознания,

– сказал Уайли в интервью The Guadrian.

Кристофер Уайли рассказал, что Cambridge Analytica "украла данные из "Фейсбук" по поручению Стивена Бэннона", идеолога и главы предвыборного штаба Трампа. Фото: Getty Images

Каким образом собирались данные?

Для получения информации об аккаунтах пользователей исследователь Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании, якобы в научных целях создал приложение для Facebook под названием thisismydigitallife, которое предлагало сотням тысяч пользователей за деньги пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли приложению обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. 270 тысяч человек из числа участников опроса согласились на сбор информации о них. В общем Коган получил сведения из около 50 миллионов профилей.

Как они попали в Cambridge Analytica?

Коган их продал. Компания оплатила все расходы ученого, которые составили более 800 тысяч долларов, а также позволила ему сохранить копию его собственных исследований. Об этом свидетельствует электронная переписка Cambridge Analytica и ее финансовая отчетность, замечает NYT. В данных, полученных из 30 миллионов профилей, уже содержалось достаточно информации (в том числе, о месте жительства), чтобы выстраивать психографические профили.

Образец переписки Когана с Вайли, в которой ученый перечисляет черты потенциального избирателя, которые можно было бы предположить. Источник фото –The New York Times

Как отреагировал Facebook?

Компания заявила, что Коган солгал и нарушил договоренности, заключенные с Facebook во время проведения своего "исследования", передав собранные данные третьей стороне.

В 2015 году в соцсети удалили приложение. Компания также настояла на уничтожении всей информации о пользователях. После того, как Cambridge Analytica заподозрили в сохранении данных в обход запрета, Facebook заблокировала страницу Когана и Cambridge Analytica.

В то же время Вайли уверял, что интернет-корпорация не проверила, действительно ли собранная информация была уничтожена. Когда "Нью-Йорк Таймс" начала свое расследование, Facebook попыталась уменьшить объемы утечек и усомнилась в том, что эти данные, по-прежнему находятся в ней. Но в пятницу социальная сеть обнародовала заявление, в котором выразила обещание принять меры, ведь, как говорилось в документе, "защита информации людей лежит в основе всего, что делает корпорация".

Мы сделаем любые необходимые шаги, чтобы раз и навсегда удалить эти данные. И мы примем меры против всех виновных сторон,

– пообещал вице-президент и заместитель главного юридического советника Facebook Пол Груол.

А что на это ответил Коган и руководители Cambridge Analytica?

Руководитель "Кембридж Аналитики" Александр Никс и другие официальные лица неоднократно отрицали факт получения и использования данных с Facebook, в частности на недавних слушаниях в парламенте Великобритании. Однако в заявлении для The New York Times компания признала, что купила данные, но одновременно CA обвинила Когана в нарушении правил соцсети и отметила, что удалила всю информацию два года назад, как только узнала о существовании такой проблемы.

Директор CA Александр Никс даже назвал работу Когана по сбору данных в Facebook "бесполезной"

Ученый, оказавшийся в центре скандала с CA и утечкой данных из Facebook, считает, что против него выдвигают несправедливые обвинения, отмечает The Guardian.

Я считаю, что и Facebook, и Cambridge Analytica, по сути, сделали из меня козла отпущения. Честно говоря, мы думали, что действуем абсолютно правомерно. Мы думали, что делаем то, что на самом деле нормально,

– прокомментировал Коган.

Издание добавляет, что работая на CA, ученый согласился на должность доцента в Санкт-Петербургском государственном университете, а также получал от российского правительства гранты на исследования. Это наталкивает на мысль о том, что Коган мог передать собранную на Facebook информацию для Кремля.

В чем промах соцсети?

Ситуацию подняла вопрос безопасности личных данных. Как пишет Курт Вагнер в обзоре для технологического издание Recode, весь этот сбор информации отвечал общим рекомендациям компании.

Согласно правилам Facebook, разработчикам запрещается "передавать любые данные, полученные от соцсети (включая анонимные, совокупные или производные данные), в любой рекламной сети, брокера данных или иной фирмы, связанной с рекламой или монетизацией".

Как пояснил в своих Twitter-сообщениях (которые были впоследствии удалены) начальник службы безопасности Facebook Алекс Стамос, "Коган не взламывал никаких систем и не обходил любые средства контроля, это наш недостаток в нашем программном обеспечении, что позволяет собрать больше данных, чем разрешено" .

Поэтому проблема, по мнению Вагнера, состоит в том, что Facebook дает большое доверие разработчикам, которые используют особенности ее программного обеспечения.

Заметим, что Стамос объявил о намерении покинуть Facebook. Интернет-корпорации придется искать нового директора службы безопасности уже в августе этого года.

По официальной версии, Стамос увольняется из-за споров с топ-менеджерами Facebook о роли, которую соцсеть сыграла в распространении российской пропаганды

Какие последствия для Facebook будет иметь утечка данных?

В первую очередь – экономические. Так, 19 марта стоимость ценных бумаг Facebook снизилась почти на 7%, а состояние ее основателя Марка Цукерберга сократилось более чем 6 миллиардов долларов.

Основатель интернет-издание Watcher.com.ua Максим Cаваневский указывает, что сейчас Цукербергу угрожает триллионный штраф: 20 тысяч долларов за каждый случай несанкционированного использования данных пользователя, а таких было 50 миллионов.

Кроме этого, Цукерберга вызвали в Европейский парламент и в британскую Палату общин для разъяснений относительно незаконного сбора персональной информации. В США Федеральная комиссия по торговле начала расследование в отношении Facebook. Против соцсети также был подан коллективный иск несколькими сенаторами, а генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Массачусетс подали запрос на получение документов, касающихся сбора данных о пользователях.

Из-за скандала вокруг утечки данных компания Цукерберга может обанкротиться

А как насчет наказания Cambridge Analytica?

Следователи из Конгресса уже допрашивали Александра Никса о роли его фирмы в предвыборной кампании Трампа. Специальный прокурор Министерства юстиции Роберт Мюллер, в рамках своего расследования о вмешательстве России в выборы в США, потребовал доступ к электронной переписки сотрудников Cambridge Analytica, которые работали на команду Трампа. Причины такого интереса Мюллера хранятся в тайне, однако документы, которые удалось просмотреть журналистам The New York Times, указывают на то, что британское отделение фирмы работало в России и Украине.

К тому же 20 марта газета The New York Times сообщила о временном отстранении от должности главы Cambridge Analytica. Решение было принято после того, как в эфире телеканала Channel 4 вышел фильм-расследование, в котором снят на скрытую камеру Никс, рассказывающий, как его компания манипулировала политиками и влияла на ход выборов в других странах. Во время разговора с журналистом, который якобы был потенциальным клиентом, директор CA похвастался, что его фирма вмешалась в более 200 выборов в различных странах мира, среди которых Нигерия, Кения, Чехия и Аргентина.

Фильм-расследование, в котором Никс описывает методы, к которым прибегала Cambridge Analytica для манипуляций, и как распространяла компромат в сети: смотрите видео

Так что же собой представляет Cambridge Analytica?

Эта частная британская компания была создана в 2013 году при участии семьи Мерсер, главных доноров предвыборного штаба Дональда Трампа, которые инвестировали в CA 15 миллионов долларов. Ее вице-президентом стал Стивен Бэннон - бывший советник Трампа, который и придумал название Cambridge Analytica. По сути, это была подставная компания. Согласно документам и информации бывших сотрудников, все контракты, которые получала CA, зарегистрированная в штате Делавэр, обслуживала лондонская фирма SCL Group, а контролировал их Никс, который работал на двух должностях в Cambridge Analytica и SCL Group.

Главными задачами CA является сбор данных о пользователях в социальных медиа, сопоставление психологических портретов и разработка персонализированной рекламы.

