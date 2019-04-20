Скандал вокруг Летнего театра в Одессе: что об этом нужно знать

Страсти вокруг Летнего театра в одесском Горсаду не утихают, а выходят на общенациональный уровень. Почти трехлетнее противостояние одесситов с застройщиками за право иметь свободное пространство для прогулок горожан в исторической части города продолжается.

Чем известен Летний театр, что там хотят построить, почему сопротивление общественности приобрело широкий резонанс, читайте в материале 24 канала.

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Чем известен Летний театр?Летний театр в Горсаду Одессы – это территория площадью 40 аров со сценой и вспомогательными зданиями. В конце 18 века Городской сад был основан легендарным Феликсом Дерибасом, а впоследствии передан в собственность общины, как подарок на "вечное пользование".



Однако уже через каких-то сто лет здесь организовали ресторацию с платным входом, а впоследствии легендарное кафе-шантан. Отношение одесситов было очень неоднозначным, а наследникам Дерибаса это крайне не понравилось. В 1920-м там появился знаменитый Летний театр Одесской Филармонии. Однако позже театр приходил в упадок, а территорию закрыли на ворота.



В советское время на территории действительно проводились концерты, но в 1990-2000 годы театр вообще был закрытой территорией: здания продали, а земля осталась в собственности города.

ТРЦ, концертный зал или парк: что сделают в Летнем театре?

Такой лакомый кусок земли в самом центре Одессы не мог так просто стоять пустым, на здания быстро нашелся хозяин.

В 2016-м году известное в городе совместное предприятие "Солинг", которое связывают с бизнес-партнером Геннадия Труханова и "владельцем Одессы" Владимиром Галантерником, с подачи Одесского горсовета на целых 49 лет стало арендатором земли Летнего театра и собственником сооружений на ее территории. Фирма пожелала построить 8-этажный ТРЦ и даже получила разрешительные градостроительные условия и ограничения.

Однако в 2017-м году Летний театр снова стал частью Городского сада и памятником садово-паркового искусства местного значения. Поэтому приобрел особый охранный статус, запрещающий любые строительные работы на территории, по меньшей мере, без разрешения Минкульта.



Предписание Минкульта о запрете застройки Летнего театра в Одессе

Общественность об этом ничего не знала, пока на поверхность в 2017 году не всплыла информация, что на месте Летнего театра вот-вот начнется строительство 8-этажного торгово-развлекательного центра. И это при том, что вокруг уже построены и работают три торгово-развлекательных комплексы.

В ноябре 2017-го община вышла на протест. У Летнего театра шли жестокие столкновения, ворота снесли, и с тех пор его территория стала открытой. С тех пор одесситы проводили регулярные многолюдные толоки, высаживали деревья и приводили в порядок открытое пространство.

28 марта 2019-го исполком Одесского горсовета в закрытом режиме с многочисленными нарушениями утвердил так называемый коммерческий проект благоустройства, автором которого является экс-КВН-щик Дмитрий Шпинарев. Его самого сделали и соарендатором Летнего театра.

По проекту Шпинарева, здесь построят концертный зал на 1300 мест, фуд-корты и рестораны. Согласно его проекту, свободно территорию театра в Горсаду можно будет посещать только в определенные часы.



Проект Дмитрия Шпинарева по застройке Летнего театра в Одессе

За 4 месяца до утверждения этого проекта архитекторы-волонтеры представили некоммерческий и альтернативный проект реконструкции Летнего театра.

По замыслу авторов, территория должна оставаться парковым пространством со свободным входом, без капитальных застроек и быть полностью свободной от коммерции. В проекте речь шла и о месте для тех, кто любит просто поваляться на траве – обустроят газоны и шезлонги. В центральной части театра можно было бы проводить ярмарки, фестивали и другие общественные активности, также предусмотрели зону для пикников.

Однако горсовет забраковал альтернативный проект и публично горячо поддержал проект Шпинарева. Зато общественность категорически против. Они считают этот проект ширмой для строительства 8-этажного ТРЦ СП "Солинг", который остался соарендатором земли. На сегодня продолжается судебная тяжба, чтобы отменить разрешение на застройку свободного пространства.

Начало незаконных строительных работ не замедлило

12 апреля частные охранники, "титушки" и строители вторглись на территорию свободного пространства для одесситов и начали строительные и демонтажные работы. Это происходит под прикрытием, якобы, реализации проекта благоустройства шоумена Шпинарева.

Общественные деятели убеждают: это незаконно, потому что нет разрешения Минкульта. Они считают проект ширмой для строительства 8-этажного ТРЦ. Ведь по похожей схеме в Одессе нагло застроили не один земельный участок.

13 апреля состоялась многолюдная акция протеста против строительства.



Акция протеста в Летнем театре Одессы//Фото: 24 канал

Кроме того, начался натиск на активную общественность. "Титушки", связанные с местной властью 14 апреля ограничили вход на территорию публичного пространства и прибегли к угрозам физической расправы в адрес самых активных.

15 апреля одесситы официально обратились к министру культуры Евгению Нищуку и министру МВД Арсену Авакову с просьбой повлиять на ситуацию.

Скандал вокруг Летнего театра выходит на национальный уровень. 19 апреля нардепа Мустафу Наема после перепалки с местными властями относительно судьбы памятника там облили нечистотами.

На ситуацию отреагировал и Минкульт – признал незаконной застройку Летнего театра, а местный оган защиты культурного наследия Одесской областной администрации выдал предписание о прекращении любых работ.

По состоянию на 20 апреля демонтаж и строительство на территории Летнего театра не прекратились, а полиция бездействует.

Почему сопротивление общественности приобрело резонанс?

Одесситы не доверяют проектам местной власти, ведь наученные горьким опытом. Директор так называемого проекта благоустройства Шпинарев не получил градостроительные условия и ограничения для разрешения на строительные работы, а у СП "Солинг" они есть.

Эта фирма сейчас борется в судах, чтобы не отменили разрешение на строительство. И сегодня эти люди временно делают операцию "прикрытие" для будущего строительства торгово-развлекательного центра,

– пояснил общественный деятель Юрий Никитин.

В то же время, эта территория имеет статус не только памятника местного значения, но и статус природно-заповедного фонда. Поэтому здесь не может быть коммерции, а должно быть свободное пространство, добавляет депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая.

Зато Шпинарев, стоит на своем: мол, капитального строительства не будет, а строительные работы соответствуют закону. Правда, его юрист осторожнее в высказываниях и заявляет, что проводят только уборку территории.

"Я хочу сделать здесь театр! А вы все кричите: "Парк!". Для того, чтобы вы мне поверили, капитального строительства не будет, мне надо это построить!" – заявлял Шпинарев.

Одесский активист, лидер местного "Автомайдана" Виталий Устименко отмечает, что это очередная попытка Галантерника вернуть себе Летний театр.

Было понятно, что они будут убеждать в благородстве своих побуждений. Почему мы должны верить горсовету, что здесь не будет повторения застроенной Аркадии и застроенного Ланжерона? Мы это уже ели. И мы не верим, что благоустройство имени Труханова-Галантерника предусматривает интересы общества,

– считает Устименко.



Одесситы протестуют против застройки в Летнем театре Одессы//Фото: Facebook Виталия Устименко

Что дальше?

Неравнодушные одесситы продолжают бороться в правовом поле за передачу Летнего театра в коммунальную собственность территориальной общины и создание здесь парка вместо очередного торгово-развлекательного центра.

Они ведут судебную тяжбу, ищут диалог с горсоветом и собирают подписи для передачи земли из частных рук в коммунальную собственность.

Общественность Одессы решительно добивается, чтобы будущую судьбу Летнего театра определили согласно его статусу парка-памятника после общественного обсуждения, проведения открытого архитектурного конкурса и соблюдения всех законных процедур.

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