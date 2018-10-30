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      Скандал вокруг "Олимпика": работника клуба подозревают в матчах "чемпионата "ДНР"

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      Олег Барков
      Олег Барков / Информационное Агентство "Центр новостей"

      Пресс-секретарь донецкого футбольного клуба "Олимпик" Олег Барков может быть причастен к матчам так называемого "чемпионата ДНР по футболу". Сам футболист все обвинения отрицает.

      Соответствующую информацию опубликовал бывший главный редактор сайта "Футбол 24" Александр Гапоненко. Он нашел фотографии, на которых Олег Барков 16 июля 2016 года принимал участие в матче между командами "Доломит" (Докучаевск) – Арсенал (Макеевка). Именно за последний клуб и играл Олег Барков. Отмечается, что это был матч 9 тура чемпионата". При этом обзор матча писал сам Олег Барков.

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      "Есть скрины фотографий с матча (в том числе фото Олега на поле, так что точно играл), текстовое подтверждение, и все это будет предоставлено в КДК ФФУ. Пусть разбираются", – заявил Александр Гапоненко.

      На эти обвинения отреагировал и сам Олег Барков. Он подтвердил, что с января 2016 по январь 2017 года проживал на оккупированных территориях.

      На тот момент я не мог выехать на свободную территорию Украины, на то были личные и семейные причины. Но я никогда не поддерживал сепаратизм, всегда был патриотом своей страны, о чем знают все,
      – заявил Олег Барков.

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      Он также подтвердил, что в это время "играл на любительском уровне в команде с названием "Арсенал", которую организовали еще до войны мои друзья". При этом на логотипе "Арсенала" стоит дата 2015.

      "Да, я тренировался и играл в 2016 году в футбол на временно-оккупированных территориях, в выходные, как и все. Любительский уровень, любительские турниры. Не чемпионат", – заявил Барков.

      Ситуацию прокомментировал и президент "Олимпика" Владислав Гельзин. Однако в комментарии  SportArena он заявил, что впервые слышит об этой ситуации, и "он, по-моему, вообще не выезжал туда, если я не ошибаюсь. Он все время при клубе был. Впервые от вас слышу об этом. У нас об этом даже слухов не было".

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      То уже позже в комментарии Depo Гельзин заявил, что следует разобраться в этой ситуации.

      "Когда вернется, то будем общаться и выяснять правда ли это, или это какая-то хрень. Для меня вообще непонятна эта ситуация", – ответил президент клуба.

      Стоит заметить, что это не первый скандал, который на этой неделе возник вокруг "Олимпика". Накануне было опубликовано интервью новичка клуба Алексея Гая с довольно провокационными высказываниями относительно войны на Донбассе.

      Теги: Спорт Война на Донбассе ФК Олимпик Футбол
      Источник: 24 канал
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