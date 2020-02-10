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      Скандал вокруг перезахоронения спецагента НКВД: РФ хочет выкупить у Украины останки Кузнецова

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      Могила Николая Кузнецова во Львове / Zaxid.net

      Российские пропагандисты разжигают скандал вокруг останков спецагента НКВД Николая Кузнецова. Он похоронен во Львове на Холме Славы, однако недавно его родственники решили: Кузнецов должен найти вечный покой в Екатеринбурге.

      Львовский городской совет отклонил просьбу россиян, там решили подождать решения МИД Украины и СБУ.

      Больше деталей: Львов отказался отдавать России останки спецагента НКВД Кузнецова: детали инцидента

      "Мы знаем, как много наших ребят сегодня находятся в плену, мы страдаем от российской агрессии, поэтому очень важно, чтобы в этом вопросе была четкая позиция Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, и если это поможет освободить наших ребят, то мы однозначно будем двигаться в направлении политики нашего государства", – заявил, в частности, мэр Львова Андрей Садовый.

      Эти слова российские пропагандисты в привычной для них манере перекрутили и взорвались заявлениями о циничных украинцах и "бизнесе на исторической памяти".

      Кроме того, в России могут организовать сбор средств, чтобы выкупить останки "героя Советского Союза". Об этом заявил "единоросс", депутат Госдумы Александр Хинштейн.

      Много раз сегодняшняя власть Украины заявляла, что Кузнецов и другие сотрудники НКВД – не герои, а враги своего народа. Памятник ему снесен, улицы, которые ранее имели его имя – переименованы в честь новых героев, в бою с которыми и отдал свою жизнь отважный советский разведчик. Украина ворует не только память о войне, но и останки героев,
      – заявил он.

      Он добавил: российская сторона готова организовать перевозки праха или в Екатеринбург, или в город, где родился Кузнецов.

      Что еще известно о ситуации с перезахоронением Кузнецова:

      • Сейчас его останки захоронены на Холме Славы во Львове.
      • Письма с просьбой перезахоронения Кузнецова в Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга начали поступать еще в начале двухтысячных. Тогда пришло письмо от ветеранов Екатеринбурга с соответствующей просьбой. Комиссия по военным захоронениям им отказала.
      • В 2018 году просьбы снова начали поступать: правда, теперь от семьи военного и российского губернатора.
      • Рассмотреть вопрос о передаче останков советского военного Львовский городской совет обязал административный суд.
      • Город неоднократно обращался во Львовское отделение СБУ, были разные ответы, и в последнем написано, что они считают, – это вопрос государства.
      • Позиция мэра Львова Садового в этой ситуации такова: "Пока наши ребята в плену, мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Российская Федерация вернет нам наших ребят, которые в плену, тогда мы будем этот вопрос рассматривать".

      Справка: Николай Кузнецов – это советский диверсант-разведчик, агент НКВД, который, по одной из версий, погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине во время спецоперации. Он якобы был одет в немецкую форму, а после задержания уповцами подорвал себя гранатой. По другой версии – погиб в бою.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Украина – Россия История Новости Львова
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