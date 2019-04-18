Скандал вокруг рейдерства активов CNBM разгорелся в канун визита украинской делегации в Китай

Визит делегации украинского правительства в Китай для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» 25-29 апреля в Пекине может оказаться под угрозой срыва.

Как раз накануне поездки делегации во главе с первым вице-премьером Степаном Кубивым в Украине разгорается скандал вокруг попытки рейдерского захвата активов китайской госкорпорации CNBM.

О визите Кубива и украинской делегации на форум было известно еще в январе. Кубив еще тогда говорил о важности участия Украины в проекте.

"Китай – стратегический партнер Украины, наша общая торговля продолжает расти. Киев и Пекин договорились, что ее оборот достигнет 10 миллиардов долларов в месяц", – заявлял он, приводя статистику за 2018 год: 8,8 миллиарда долларов взаимной торговли за 11 месяцев против 7,7 миллиарда за весь 2017 год.

По официальным данным Пекина, "Один пояс, один путь" охватывает большую часть Евразии, как "новые экономики", так и развитые страны. Этот проект охватывет территории с богатыми залежами ресурсов, 63% населения планеты. Предположительный экономический масштаб составляет не менее 21 триллиона долларов", – пишет издание "Новое время".

В ноябре прошлого года Кубив во время визита в Китай для участия в экспортной выставке China International Import Expo 2018 призвал Поднебесную начать переговоры о создании совместной зоны свободной торговли. "Китай имеет большой интерес к украинскому рынку. Однако пока это только намерения. Для их реализации еще необходимо решить ряд вопросов, сделать много работы. Самое главное - обеспечить безопасность инвестиций", – заявил посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вей.

Как раз с безопасностью китайских инвестиций сегодня у Украины есть проблема. В течение последнего месяца СМИ регулярно публикуют новости о попытке рейдерского захвата силовиками активов китайской госкорпорации CNBM в интересах российского предпринимателя Павла Фукса. Решения в пользу ФК "Веста", которую СМИ называют подконтрольной бизнесмену, принимают и суды.

Дело касается ООО "Восход Солар" – солнечной электростанции в Николаевской области, которая перешла китайской госкорпорации за долги от предыдущих владельцев – компании Activ Solar.

В отношении солнечных активов правительство уже предпринимало неоднозначные шаги. В 2016 году тариф для украинских солнечных электростанций CNBM был снижен, компания заявила решительный протест, и ситуация до сих пор не разрешена, пишет "Новое время". Председатель правления CNBM International Цзиньсон Чжан отреагировал на возникающие проблемы так: "Нас беспокоит непоследовательность украинских политиков в отношении возобновляемой энергии. Если политика сохранится и будет стабильной, естественно, мы будем инвестировать в разы больше. Если же мы пострадаем из-за обмана, то инвесторов не будет в принципе".

Теперь же из-за ситуации с рейдерской атакой компания вынуждена готовиться к судебному иску против государства Украина. Соответствующий notice of dispute уже направлен в Министерство юстиции Украины.

Также с соответствующим письмом к Степану Кубиву с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию нарушения прав китайского инвестора обратилась и Китайская торговая ассоциация.