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      Скандал вокруг российского гражданства украинского тренера: объяснение министерства

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      Греко-римская борьба
      Греко-римская борьба

      Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назначил главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе Сергея Андреева. Однако после этого в СМИ была опубликована информация о российском гражданстве тренера.

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      Кроме того, скандала этой ситуации добавило и то, что экспертная комиссия Министерства молодежи и спорта Украины выбрала наставником сборной страны по вольной борьбе 5-кратного чемпиона Европы Александра Захарука, а руководителем "греко-римской" команды – Артура Дзигасова, который из двух последних первенств мира привез четыре медали. Однако министр молодежи и спорта Игорь Жданов не только проигнорировал решение комиссии, но и отменил его, назначив главным тренером "вольников" Григория Данька, а "классиков" – Сергея Андреева. Несмотря на то, что при голосовании первый проиграл Захаруку "со счетом" 2:14, второй уступил Дзигасову – 5:11.

      Однако в Министерстве молодежи и спорта Украины заявили, что они получили заверенную Сергеем Андреевым лично, согласно оригинала, копию паспорта гражданина Украины.

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      "Отметим, что Сергей Андреев является уроженцем АРК Крым и неоднократно публично выступал против оккупации полуострова страной-агрессором РФ. По имеющимся у Министерства документам, Сергей Андреев фактически проживает в городе Киеве и стоит на учете как внутренне перемещенное лицо. Также согласно разъяснениям Государственной миграционной службы Украины в соответствии с частью четвертой статьи 5 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" – принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины с временно-оккупированных территорий гражданства Российской Федерации – не признается в Украине и не является основанием для потери гражданства Украины", – говорится в заявлении Минспорта.

      В то же время Министерство молодежи и спорта официально обратилось в Службу безопасности Украины с запросом о проверке озвученной в СМИ информации о наличии российского гражданства в указанного лица.

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      Теги: Спорт вольная борьба Министерство молодежи и спорта
      Источник: 24 Канал
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