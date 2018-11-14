Скандал вокруг Семочко продолжается: силовик подал в суд на 24 канал и "Наши деньги"

Фигурант журналистского расследования программы "Наши деньги" об имуществе и российских паспортах членов семьи, первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко подал в суд на ЗАО "Телерадиокомпания Люкс", то есть 24 канал, и ведущего программы "Наши деньги" Дениса Бигуса.

Об этом сообщил сайт Bihus.Info со ссылкой на государственный портал Судебная власть.

Читайте также: Выдумки и манипуляции: сколько раз солгал одиозный Семочко в скандальном интервью

Иск Семочко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении якобы недостоверной информации также касается автора расследования "Разведкой по почкам" Леси Ивановой. Какую именно информацию истец хочет опровергнуть – пока не известно. Слушаться дело будет в Голосеевском суде Киева судьей Александрой Колдиной, которая назначена системой авторазпределения.

Юристы проекта "Жми" от Bihus.Info считают, что иск Семочко может быть расценен как попытка давления на журналистов. После выхода в эфир журналистского расследования НАБУ зарегистрировало производства по подозрению Семочко в возможном незаконном обогащении, а СБУ соответственно – по подозрению в возможной госизмене. Семочко решил подать иск, не дожидаясь результатов официальных расследований.

Напомним, в расследовании шла речь о бывшем чиновнике СБУ и действующем работнике Службы внешней разведки Сергея Семочко, который во времена пребывания во главе экономической контрразведки СБУ вмешивался в закупки лекарств для диализа. А вмешательства эти вызвали остановку закупок и недостаток препаратов, из-за чего умерло две сотни людей.

Видео программы "Наши деньги" с расследованием в отношении Сергея Семочко:

К тому же, управление Семочко собирало с фармдистрибьюторов дань от 100 тысяч долларов в год, чтобы СБУ не вмешивалось в бизнес. Когда же один из поставщиков отказался платить – тогда, по его словам, СБУ начало давить путем открытия уголовных производств.

Кроме того, журналистам удалось вычислить семью Семочко и обнаружить, что за последние три года ее члены скупили три имения в Козине общей стоимостью в восемь миллионов долларов, чего не могли позволить официальные доходы членов семьи. А еще оказалось, что семья новоиспеченного разведчика имеет российские паспорта и часто бывает на территории аннексированного Крыма.

Кто такой Сергей Семочко?

Экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы, экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017-2018 годах. С июля 2018 года занимает должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ ВОКРУГ РАССЛЕДОВАНИЯ О СЕМОЧКО: