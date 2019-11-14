Скандал вокруг "слуги народа" Скороход: в Раде заметили ее подозрительное поведение – фото

Перед тем, как сделать громкое выступление в Раде с обвинения в сторону действующей власти относительно задержания ее мужа, нардеп от "Слуги народа" Анна Скороход о чем-то общалась с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и внефракционным "оппоблоковцем" Вадимом Новинским.

Соответствующее фото опубликовало издание "Цензор.НЕТ". По словам журналистов, Тимошенко и Новинский очень долго консультировали Скороход, и из-за этого возникает много вопросов

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"Сомнительно, что опытные политики поверили в историю о бедной беременной девочке, которую щемят. Скорее всего, им было выгодно публично поддержать в контексте ее неголосование за землю. Правда, о непубличных мотивах пока можно только догадываться", – пишут представители ресурса.



Перед громким выступлением в Раде, Скороход долго консультировали Тимошенко и Новинский

Еще один интересный момент, 31 октября Скороход расплакалась прямо на пленарном заседании Рады. Тогда политика возмутило, что ее правки к проекту закона об анбалдинге газотранспортной системы не принимают.

Если я сказала, что я хочу пройтись по своим правкам, значит я хочу пройтись по своим правкам. Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. А не то, что ко мне кто-то подходит и говорит: перестань их подавать,

– говорила депутат.

По информации ресурса "Цензор.НЕТ", сразу после этого случая ее заподозрили в лоббизме. Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что Скороход пыталась подкупить своих коллег с корыстной целью, а ее муж угрожал депутатами профильного комитета по энергетике. Сама же Скороход избегает ответа, что ее мужа подозревают в хищениях.

Почему возник скандал вокруг Анны Скороход

14 ноября во время выступления в Раде она обвинила действующую власть в задержании своего гражданского мужа – якобы его задержали "по поручению одного из заместителей Администрации Президента". Пока еще нардеп от "Слуги народа" убеждала, что основанием для задержания стали "ее голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли".

Комментируя заявление Скороход, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что ее скорее всего исключат из фракции "Слуги народа", потому что она не выполняет никаких ее решений.

Нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите голосование. Зачем она? Человек не выполняет ни одного решения фракции,

– отметил он.

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Что известно о задержании мужа Анны Скороход

Гражданским мужем Анны Скороход является предприниматель Алексей Алякин. Утром 14 ноября его задержали сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции. Ранее Алякина объявила в международный розыск Россия по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

В августе 2018 года Алякина уже задерживали на Киевщине. Три месяца он находился под стражей, пока Новозаводский районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест. В январе 2019 года его отменили, установив, что Алякин имеет украинское гражданство.

Впоследствии миграционная служба дважды отменяла гражданство Украины Алякина. В ведомстве отмечают, что при оформлении он предоставил ложные сведения и поддельные документы. Алякин оспаривал это решение через суд, однако проиграл.

Недавнее задержание Алякина его адвокат назвал экстрадиционной проверкой Генеральной прокуратуры, поскольку основания для него были аналогичными, что и в 2018-м.

Сейчас Алякин должен находиться в изоляторе временного содержания. Далее его ожидает избрание меры пресечения в виде временного ареста. Заседание суда состоится 15 или 16 ноября.